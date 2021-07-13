迪拜全球最深泳池可下潜60米

（迪拜综合电）在冠病疫情的笼罩下，拥有世界最高楼的迪拜又创新纪录，现在拥有全球最深的游泳池，泳池里还有一座供潜水员探索的“沉没之城”。

名为“深潜迪拜”（Deep Dive Dubai）的潜水游泳池将在来临周三（7月14日）开幕，但初期只让受邀嘉宾入场。

发展商宣称，这是全球唯一可让民众下潜60米的潜水设施，比其他任何泳池深15米。该纪录已得到健力士世界纪录证实。

据了解，泳池水量为1460万公升（380万加仑），相当于六个奥林匹克规格的游泳池。

一小时费用可达500多元

在灯光和背景音乐的引导下，潜水员可在泳池底部玩桌上足球和其他游戏，也可以探索“废弃的沉没城市”，或只是沉浸在周边的植被中。

泳池配备了50多个摄像头，它们具有娱乐和安全的用途。该泳池一小时的潜水费用介于135美元至410美元（约182至554新元）。发展商誓言很快就会向公众开放泳池。

“深潜迪拜”负责人是来自美国佛罗里达州的雅布隆斯基（Jarrod Jablonski）。他解释，泳池的牡蛎形结构，是向阿拉伯联合酋长国的潛水采珠传统致敬。迪拜是阿联酋的一员。

迪拜是2020年世博会主办城市，这场因冠病疫情而推迟的展览将在10月开幕。迪拜去年7月就已向旅客开放，其冠病疫苗接种工作进展顺利，是全球疫苗接种进展最快的国家之一。