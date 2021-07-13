外媒指中国疑在新疆建立 类似美“51区”秘密实验基地 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月13日 5:00 AM 美国星球实验室卫星图像显示，中国军方疑在新疆马兰空军基地建立研发新武器的试验场，而该基地东南约200公里处有三条五公里长的跑道，据信这是中国去年9月进行首次无人驾驶太空飞机的降落场。（取自星球实验室） 字体大小: 小 中 大 美国加州一家遥感卫星数据公司“星球实验室”（Planet Labs）上个月拍摄的卫星图像引发揣测，外国媒体指中国在新疆马兰附近的罗布泊核试验场有一处类似美国“51区”秘密实验基地，这意味着中国正在研发新武器，包括进行人工智能无人机等飞行器的测试。位于美国内华达州的“51区”（Area 51），据称是美国军方秘密进行新型飞行器研发与测试的基地。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 中国 51区 新疆 2024年总统初选非正式投票 特朗普获保守派压倒性支持 早说