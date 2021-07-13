外媒指中国疑在新疆建立 类似美“51区”秘密实验基地

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月13日 5:00 AM

美国星球实验室卫星图像显示，中国军方疑在新疆马兰空军基地建立研发新武器的试验场，而该基地东南约200公里处有三条五公里长的跑道，据信这是中国去年9月进行首次无人驾驶太空飞机的降落场。（取自星球实验室）
美国星球实验室卫星图像显示，中国军方疑在新疆马兰空军基地建立研发新武器的试验场，而该基地东南约200公里处有三条五公里长的跑道，据信这是中国去年9月进行首次无人驾驶太空飞机的降落场。（取自星球实验室）

字体大小:

美国加州一家遥感卫星数据公司“星球实验室”（Planet Labs）上个月拍摄的卫星图像引发揣测，外国媒体指中国在新疆马兰附近的罗布泊核试验场有一处类似美国“51区”秘密实验基地，这意味着中国正在研发新武器，包括进行人工智能无人机等飞行器的测试。

位于美国内华达州的“51区”（Area 51），据称是美国军方秘密进行新型飞行器研发与测试的基地。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容