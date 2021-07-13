外媒指中国疑在新疆建立 类似美“51区”秘密实验基地

美国加州一家遥感卫星数据公司“星球实验室”（Planet Labs）上个月拍摄的卫星图像引发揣测，外国媒体指中国在新疆马兰附近的罗布泊核试验场有一处类似美国“51区”秘密实验基地，这意味着中国正在研发新武器，包括进行人工智能无人机等飞行器的测试。

位于美国内华达州的“51区”（Area 51），据称是美国军方秘密进行新型飞行器研发与测试的基地。