南非骚乱难遏制 政府派军队协助维安

（约翰内斯堡综合电）南非在前总统祖马上周被捕后引发的大规模示威和骚乱难以遏制，政府派出军队协助警察维持治安。

骚乱始于祖马的家乡夸祖鲁—纳塔尔省，周末蔓延到最大城市约翰内斯堡所在的豪登省，导致政府办事处和企业普遍关门、交通网络中断。

南非首季的失业率达32.6％。长期的贫困、不平等和冠病疫情的防疫措施冲击经济，加深民怨，政治抗议一发不可收拾。

各地的骚乱已造成至少45人丧命，近500人被捕。警方11日发出的公告说，这两个省份的企业遭掠夺洗劫。

南非总统拉马福萨12日晚间宣布，军方决定调遣2500人支援警察执法。他说：“我们现在目睹的是机会主义犯罪行为，人群煽动混乱，只是为了掩护抢劫和盗窃行径。”

但军人介入可能反使拉马福萨坐实祖马及其支持者所指，即拉马福萨的打压是出于政治动机。

南非宪法法院于6月29日判处79岁的祖马15个月有期徒刑，罪名为藐视法庭。此前，司法部指控2018年下台的祖马在九年任期间涉嫌腐败受贿，但他在2019年7月出庭面审一次后就不再出庭，高等法院发传票要他在2月出庭，他也不理会。司法部因此加控祖马“藐视法庭”罪。

祖马于7月7日夜间到警局自首，目前关押在夸祖鲁—纳塔尔省中部的埃斯特考特惩教中心。他是南非自种族隔离制度结束以来，首位下狱的前总统。