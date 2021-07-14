谭德塞：仍有国家未获冠病疫苗 富国不应考虑购追加剂

世界卫生组织指出，在一些国家仍无法取得冠病疫苗的时候，富裕国家根本不该考虑为国民购买疫苗追加剂；再说，尚无证据显示，已完成接种者需要追加剂。

世界卫生组织总干事谭德塞在12日的简报会上指出，最早在印度发现、传染力更强的德尔塔病毒在全球加速蔓延，至少104个国家的冠病确诊与死亡率因此反弹。然而，冠病疫苗的分配仍非常不平衡和不公平。