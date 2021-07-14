谭德塞：仍有国家未获冠病疫苗 富国不应考虑购追加剂 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 谭德塞指出，最早在印度发现、传染力更强的德尔塔病毒在全球加速蔓延，至少104个国家的冠病确诊与死亡率因此反弹。然而，冠病疫苗的分配仍非常不平衡和不公平。（法新社） 字体大小: 小 中 大 世界卫生组织指出，在一些国家仍无法取得冠病疫苗的时候，富裕国家根本不该考虑为国民购买疫苗追加剂；再说，尚无证据显示，已完成接种者需要追加剂。世界卫生组织总干事谭德塞在12日的简报会上指出，最早在印度发现、传染力更强的德尔塔病毒在全球加速蔓延，至少104个国家的冠病确诊与死亡率因此反弹。然而，冠病疫苗的分配仍非常不平衡和不公平。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 冠病疫苗 世界卫生组织 谭德赛 美军最高将领交出指挥权离境 象征美在阿富汗20年战事终结 早说