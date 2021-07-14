美军最高将领交出指挥权离境 象征美在阿富汗20年战事终结

美军驻阿富汗最高指挥官米勒周一在喀布尔交出指挥权后离境，象征美国在阿富汗长达20年的战事终结。

美国总统拜登上台后下令美军在8月31日之前撤离阿富汗，以结束在2001年9月11日卡伊达组织恐怖袭击美国后引发的冲突。这场战争导致美军2400人命丧阿富汗，数以千计的人受伤。

周一在喀布尔美军司令部举行的简短交接仪式上，米勒对人数不多的美国和阿富汗官员讲话时，呼吁阿富汗塔利班停止发动袭击。塔利班趁美军撤出之际，最近发动猛烈攻势占据大片土地，势力范围扩张到历来最大。