美军最高将领交出指挥权离境 象征美在阿富汗20年战事终结 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 美军四星上将米勒（左）周一在喀布尔的指挥权移交仪式上，同阿富汗国防部长比斯米拉汗（中）握手，美军从此退出阿富汗战场。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美军驻阿富汗最高指挥官米勒周一在喀布尔交出指挥权后离境，象征美国在阿富汗长达20年的战事终结。美国总统拜登上台后下令美军在8月31日之前撤离阿富汗，以结束在2001年9月11日卡伊达组织恐怖袭击美国后引发的冲突。这场战争导致美军2400人命丧阿富汗，数以千计的人受伤。周一在喀布尔美军司令部举行的简短交接仪式上，米勒对人数不多的美国和阿富汗官员讲话时，呼吁阿富汗塔利班停止发动袭击。塔利班趁美军撤出之际，最近发动猛烈攻势占据大片土地，势力范围扩张到历来最大。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿富汗 美军 美拟与印太经济体 达成数字贸易协议以制衡中国 早说