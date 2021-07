惊悚？催泪？搞笑？各国疫苗宣传片各显神通

以上这张截图,来自澳大利亚卫生部7月14日发布的疫苗接种宣传短片。短片一经发布,它震撼力十足的内容,引爆了澳洲的社交媒体。

视频中,一名患上冠病的年轻女子躺在灯光昏暗的病床上,艰难地喘气,手不停地拉扯着鼻子里的呼吸器。在挣扎了漫长的十几秒后,她最后神情绝望地看向镜头。这时,屏幕上缓缓浮现:“冠病疫情可以影响任何人。留在家中,接受检测,预约接种。”

根据《纽约时报》报道,澳洲只有约9%的人口完成了疫苗接种。由于澳洲40岁以下人群尚不能接种冠病疫苗,许多网民在网上抨击政府疫苗货源不足,还要通过这样的短片针对年轻人,徒增人们的恐惧。

广播员Hugh Riminton在推特上说:“当这个年龄段的澳大利亚人仍在等待他们的疫苗接种时,播放这样的广告完全是一种冒犯。”喜剧演员Dan Ilic更是通过添加画外音,暗示宣传片中的女性已经39岁了,因此还有几个月才能接种辉瑞疫苗,最后更是讽刺:“快点变成40岁吧。”

澳洲宣传片的初衷是要震撼人们,让他们呆在家里,但是在某些人看来未免有些用力过猛,令人心理不适。

那么,其他国家又是怎么鼓励民众接种疫苗的呢?

新西兰———再见了,冠病

新西兰的疫苗宣传片可谓是高水准制作。一经播出,该片就得到许多正面反馈,甚至被《纽约时报》誉为“标志性的疫苗宣传短片”。

短片一开始,一个小女孩对着冠病喊话,接着在另一幕,一个西装革履的年轻人也说:“我们知道你计划好了”,接着一个餐馆传菜员也说:“但是(你)没想到吧,我们也有计划。”

视频中的人事物都非常接地气——有想回家看妈妈的孝儿、参加传统节日的新西兰人、走进接种疫苗的诊所之后面向镜头宣告“成功”的医疗工作人员等。

视频的尾声,一群血气方刚的年轻人跳着毛利人(新西兰的原住民)的传统舞蹈哈卡舞(Haka)。哈卡舞传统上是各个部落之间打战时跳的舞蹈,象征一个部落的骄傲、力量和团结,因此也对此次抗疫之战意义非凡。

宣传视频最后出现短小精悍的一句话:“为对方而做(Do it for each other)”,以及一行短短的疫苗预约网站,相信达到了鼓励大家接种疫苗的效果。

视频中都是普通人,但是他们不畏惧挑战,直面可怕的病毒喊话。

美国———你打我也打,前总统们(除了特朗普)来助力

这只影片聚集了前美国总统奥巴马、布什、克林顿、吉米卡特和他们各自的夫人。

他们在视频里强调接种疫苗的重要性,追溯了疫情前的回忆。其中,奥巴马温柔地说:“疫苗就是希望。我想去看看丈母娘。”

谷歌——简单,又不简单

谷歌这次也加入到鼓励大家打疫苗的队伍当中,从一个搜索引擎的角度勾勒出疫情前后的差别。

新加坡——时而抒情慢奏,时而快歌洗脑

看完了国外,再把目光拉回岛国。新加坡政府鼓励民众接种疫苗可谓是使出浑身解数。

为了说服冠病高风险群的年长者尽快接种疫苗,政府在Gov.sg网站上推出一系列短片,督促年长者“从您开始”接种疫苗。

四个短片分别以英语,华语,马来语和淡米尔语演绎出温馨的家庭故事,彼此串联。短片中的孩子与父母亚洲式的含蓄的关爱,更是让年长者产生共鸣,鼓起勇气为了身边的人接种疫苗。

通讯及新闻部又请了笑星葛米星和洪爱玲当疫苗代言人拍摄“Get Your Shot, Steady Pom Pi Pi”的快节奏音乐短片。歌曲朗朗上口,很容易让人记住。

新加坡自2020年12月30日展开疫苗接种计划。截至7月14日,接种疫苗的人口比率已经高达41.6%,疫苗接种总剂量为637.8万剂。

纵观全球——依然有许多人不信任疫苗

6月11日,世界卫生组织发表联合声明指出,冠病在全球的影响导致公众对疫苗的关注达到前所未有高度。但是,关于疫苗潜在副作用的新闻报道使一些人对接种疫苗表示担忧,因此他们延迟接种疫苗,甚至强烈反对接种疫苗。

还有一些人公开发表不实言论,比如宣扬“冠病疫苗会把人变成磁铁”的阴谋论。

自称是护士的女子在俄亥俄州议会大厦一边质问:“解释为什么钥匙会粘在我身上?”,一边不断尝试将钥匙粘在她的脖子上,而钥匙却一再掉下来。(视频截图)

这么多阴谋怪论,也难怪各地政府马不停蹄地推出一轮又一轮的冠病疫苗口号,拍摄一个又一个宣传短片,旨在鼓励人们接种疫苗。

惠康信托基金会(The Wellcome Trust)6月针对人们对疫苗的信任度展开全球调查。该调查发现相当一部分人对疫苗的信任度不高。被问到疫苗是否安全时,逾140个国家的超过14万受访者中,有7%持部分或者完全否定的态度。当被问到是否相信疫苗有效时,5%的受访者回答不同意或强烈不同意。

根据英国广播公司(BBC)报道,专家警告:公众对疫苗的不信任,意味世界与致命但可预防的传染病的战役中,正在倒退一步。

在这样的大背景下,疫苗宣传片的意义重大。