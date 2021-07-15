美国务院警告企业涉疆风险加剧 分析：中美关系将变得更差

公告说，农业、建筑、棉花、制糖、纺织品、玩具、鞋类、电子等行业在新疆使用强迫劳动。它们的业务与中国政府在新疆的“庞大且不断增长的监控网络”有哪怕是“间接的”联系，就有违反美国法律的风险。

（华盛顿综合电）美国国务院周二（7月13日）对企业发出警告，指中国新疆存在强迫劳动和侵犯人权的现象，使涉疆供应链和投资风险加剧。分析员认为，就任美国总统半年的拜登展现出强硬的对华政策，表明全球两大经济体之间的关系只会变得更差。

美国国务院发布的公告说：“鉴于这些侵犯人权行为的严重性和程度，未退出涉疆供应链、合资企业或投资企业和个人可能面临违反美国法律的高风险。”

公告说，农业、建筑、棉花、制糖、纺织品、玩具、鞋类、电子等行业在新疆使用强迫劳动。它们的业务与中国政府在新疆的“庞大且不断增长的监控网络”有哪怕是“间接的”联系，就有违反美国法律的风险。该警告也适用于风险资本和私募股权公司提供的资金支持。

公告称，中国政府继续在新疆和其他地方“针对维吾尔族、哈萨克族和吉尔吉斯族（主要是穆斯林）以及其他少数民族成员进行可怕的虐待”。中国否认虐待行为，并说在新疆建立职业培训中心，是为应对宗教极端主义。

新公告加入劳工部及美贸易代表办公室

路透社报道，新公告更新了特朗普政府时期于2020年7月1日由国务院、商务部、国土安全部和财政部共同发布涉疆供应链商业咨询公告；劳工部以及美国贸易代表办公室加入了此次新公告的发布，表明美国政府在此问题上的合作范围扩大。

美国近日采取一系列对华行动，凸显了拜登计划扩大和深化特朗普时代更具对抗性的做法。拜登政府9日将14家涉疆中国企业和其他实体列入其经济黑名单；美国也会在本周向美国公司发出在香港经营风险上升的警告；美国也要将北京排除在数字贸易协议的谈判之外。

美国政府最早可能于本周五（16日）对企业宣布一项类似的商业咨询公告，警示美企，中国政府有能力获取外国公司存储在香港的数据。

针对美国国务院发言人普莱斯指北京和港府须对香港法治的破坏负责，中国外交部驻港公署昨日发布声明说，美方颠倒黑白、不分是非，大肆抹黑国安法和香港营商环境，企图误导在港美企和国际企业，就是见不得香港好、不希望港治，其打“香港牌”阻遏中国发展的险恶用心昭然若揭。

拜登对华政策趋强硬 投资者和企业陷两难

拜登政府官员说，美国对华战略是对中国自身强势行为的回应。在这场拜登称为21世纪具有决定性意义的战役中，美国的立场将迫使夹在中间的投资者和公司作出艰难选择。

彭博社引述洛杉矶基金管理公司TCW Group新兴市场董事总经理大卫·洛文格说：“很明显，拜登政府将继续沿着特朗普政府时期以及之前的趋势走下去……这让人有些失望，投资者原本期望会有所不同。”

曾经在特朗普时期在国务院任职的美国学者余茂春说：“美国上下对华变得强硬仅基于一个因素：中国共产党的表现……拜登团队很清楚这一现实。”

鉴于中美交织的利益太多，一些专家认为，如果两国继续针锋相对，将出现重大风险。咨询机构APCO Worldwide中国区主席詹姆斯·麦格雷戈分析道：“美国一流企业必须进入中国市场，参与到中国的创新发展之中，才能保持全球领先地位……不能逼他们在中美之间作选择。如果局势真的变得难以收拾，这些企业可能必须通过分拆或上市从结构上寻找变通方法，将美国和中国的业务隔开。”