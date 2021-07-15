新病例达新高 韩首都圈以外多数地区 防疫升级至第二阶段

韩国冠病疫情反弹，昨日（7月14日）新增1615起病例，再次刷新去年疫情暴发以来新高，非首都圈多数地区今日起将升级至第二阶段。舆论认为，下周确诊病例或达到2000起，第四波疫情已经超越首都圈，向非首都圈迅速蔓延。

实施第二级别地区基本上禁止九人以上聚会，咖啡店、餐厅等的营业时间至晚上12时为止，但部分地方政府考量疫情状况已自行宣布更严格规定。

韩国政府周一起对首尔和首都圈上调防疫措施至最高级别，为期两周，但首尔确诊病例始终没有减少。首尔市周二新增633起病例，同样刷新纪录，其中感染路径不明占47%。

最近首尔三家百货商店就出现了160起病例。这些商店的3600多名员工和1万8000多名顾客正在接受冠病检测。

韩国防疫当局表示，首尔和首都圈最高级别防疫措施的效果将在一周后显现，预测今后一周的单日新增病例将继续增加。目前累计病例17万1911起，死亡病例2048起。

嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋认为，第四波疫情肯定会持续到秋天，尤其是德尔塔变异毒株的检出率仅23.3%，这意味着完全阻断感染波或减少传播的战略变得相当困难。因此，首尔和首都圈现行防疫相应措施应该延长。

另一方面，韩国6月份就业连续第四个月增加，显示在新一波疫情促使首尔实施最严格防疫限制之前，经济复苏使得就业保持增长势头。

韩国统计部昨日说，就业人数比去年增加了58万2000人，失业率小幅下降至3.7％。

分析称，在强劲的出口和投资支持下，韩国经济今年增长强劲，但疫情持续反复不定成为经济前景的一大关键风险。

（记者是《联合早报》 ）