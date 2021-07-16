国际航协：亚洲航空旅行 或需三年才能完全复原

（蒙特利尔彭博电）由于区内冠病疫情升温，亚洲国家的航空旅行可能还需要三年才能从疫情造成的破坏中完全复原，落后其他地区。这将对所有相关领域，尤其是航空燃油炼油业构成严重冲击。

国际航空运输协会指出，由于疫情持久未缓，预计亚洲区的国际航空旅行要到2024年才能回到疫前水平。

咨询公司Energy Aspects也估计，航空燃油需求量要到2023年或2024年才能回到冠病大流行前的水平。

亚洲多个国家的冠病疫苗接种率低、感染力更强和传播更快的德尔塔变种病毒带来更大挑战，以及持续的封锁政策，都拖慢了亚洲区复苏的步伐。反观美国和欧洲，正持续松绑迈向复苏。

航空分析公司OAG的日本及亚太区销售主任帕特尔指出，欧洲联盟在疫情好转后放松防疫隔离和封锁措施，带动了北美和欧洲的旅游市场。“但亚洲的情况大不相同，该地区疫苗接种率很低、严格的封锁措施及朝令夕改的防疫规定，阻碍了复苏进度。”

东南亚最大经济体印度尼西亚本周单日新增冠病确诊病例已超过印度，成为亚洲疫情的新“震中”。

其他国家如马来西亚，正竭力控制不断恶化的疫情；韩国首都首尔实施了疫情暴发以来最严格的防疫限制；日本因病例有增无减，只能举行没有现场观众的奥运会。

尽管亚洲有一些国家抗疫成果较显著如新加坡，但亚洲整体仍可能比其他地区需要更长时间才能重启国际旅行。澳大利亚官员日前说，澳洲和新加坡之间的免隔离旅游泡泡计划可能要到年底才可能落实。