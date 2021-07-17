世卫：全球出现更危险难控变种病毒可能性很高

（日内瓦综合电）世界卫生组织警告，全球出现更危险、更难控制的冠病新型变种病毒的可能性很大。总而言之，冠病疫情仍未看到尽头。

法新社统计显示，全球冠病病例增速短暂趋缓后，自上月底又转急，周二（7月13日）和周三的新增数都超过54万起。全球过去七天平均单日新增病例超过47万4000起，比前一周上升17%。

据世界卫生组织，冠病病例大增主要是因为传染性较强的德尔塔变种病毒所致，该病毒已扩散到至少111个国家和地区。以美国为例，德尔塔已成为当地的主要传播毒株，过去七天平均新增例比前一周暴增72%，专家担心该毒株可能导致秋季疫情再次大暴发。

世卫组织突发事件委员会主席胡辛周四坦言“近期的趋势令人担忧”。目前，世卫列为“须关切”的冠病变种病毒有四种，即阿尔法毒株、贝塔毒株、伽马毒株，以及正在迅速蔓延的德尔塔毒株。

该委员会警告，更糟的情况可能还在后头。“出现新的、可能更危险、更难控制的变种冠病病毒并在全球传播的可能性很大，要遏制这些新的变种病毒将更具挑战性。”

它说，优先取得冠病疫苗和卫生系统资源充足的国家正面临全面重新开放的压力，疫苗短缺的国家则面对新一波疫情出现、公众信任度下跌、经济困难甚至社会动荡加剧等问题。

非洲大陆情况令人关注

世卫对非洲的情况尤为关注。这个大陆死亡病例在短短一周内暴增43%。从本月5日至11日，非洲区过去一周的死亡病例达6273起，比前一周的4384起高出许多。

据各国官方数据统计，非洲的累计冠病病例超过612万起，累计死亡病例超过15万5000起。这远比其他洲的数字低，很多专家都认为这里面的低估值很大。

世卫说，非洲大陆的死亡病例激增是因为医疗设备与物资匮乏、疫苗短缺、德尔塔病毒感染区持续扩大，至今已在21个国家出现；此外，人们对于防疫措施也日益麻木。

世卫非洲区主任穆蒂在线上记者会说，疫情严重国家的医疗系统濒临崩溃，医用物资包括氧气的需求大增。

非洲国家领袖周四同世界银行举行会谈后，要求世行在今年结束前承诺，提供至少1000亿美元（约1355亿新元）的财政支持，协助非洲国家从疫中复苏。

非洲联盟委员会主席马哈马特则呼吁帮助陷入困境的非洲国家重组债务，因为它们“迫切需要立即的流动资金以购买疫苗和奠定经济恢复的基础”。

世卫组织专家指出，越来越多决策趋向于满足狭隘的国家需求，阻碍了全球统一应对大流行病。