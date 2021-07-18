中美关系 美副国务卿下周或赴华 探讨布林肯王毅会晤可能性 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月18日 5:00 AM 《南华早报》引述消息报道，谢尔曼将在下周在天津会见中国副外长谢锋，以讨论美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅会晤的可能性。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 美国国务院官员周五表明，美对于派员访华以及同中国之间的高层谈判，美国持开放务实的态度。美国国务院周四宣布，副国务卿谢尔曼将从星期天开始访问日本、韩国和蒙古，但没有提到中国。当时有消息称，因为中国拒绝让谢尔曼与中国副外长乐玉成会面，美国因此暂停谢尔曼前往天津的计划。后来，《南华早报》又引述消息报道，谢尔曼将在下周在天津会见中国副外长谢锋，以讨论美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅会晤的可能性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 中国 受冠病疫情影响 麦加朝圣规模连续两年收缩 国际特稿：抗疫长线策略南北大不同