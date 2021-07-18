中美关系

美副国务卿下周或赴华 探讨布林肯王毅会晤可能性

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月18日 5:00 AM

《南华早报》引述消息报道，谢尔曼将在下周在天津会见中国副外长谢锋，以讨论美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅会晤的可能性。（路透社档案照）
《南华早报》引述消息报道，谢尔曼将在下周在天津会见中国副外长谢锋，以讨论美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅会晤的可能性。（路透社档案照）

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美国国务院官员周五表明，美对于派员访华以及同中国之间的高层谈判，美国持开放务实的态度。

美国国务院周四宣布，副国务卿谢尔曼将从星期天开始访问日本、韩国和蒙古，但没有提到中国。当时有消息称，因为中国拒绝让谢尔曼与中国副外长乐玉成会面，美国因此暂停谢尔曼前往天津的计划。后来，《南华早报》又引述消息报道，谢尔曼将在下周在天津会见中国副外长谢锋，以讨论美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅会晤的可能性。

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