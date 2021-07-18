德比荷等地灾情令人震惊 专家：洪灾暴雨更频繁或因全球暖化导致

（马德里／布鲁塞尔综合电）德国西部以及比利时与荷兰等地近日的致命洪水灾情令人震惊，单是德国灾区就有逾百人死亡，约1300人失踪。气候专家指出，引发这类罕见洪灾的暴雨很可能因为全球暖化而变得更为频繁。

科学家早已指出，气候变化导致的暴雨会越来越猛烈。专家将针对气候变化对此次西欧洪灾的作用展开研究。

国际机构“世界天气归因”的科学家奥尔登伯格说，早期观察表明，西欧近日的降雨可能是停留上空多日的低压系统所致，它受高压系统所阻，无法向东和向北移动。

洪灾导致至少157人死亡 其中130多在德国

这场洪灾已导致至少157人死亡，其中130多个在德国。德国气象署发言人说，此次洪灾以“百年一遇”来形容是过于轻描淡写了，就连小溪与细流也变成了洪流。超大的雨量使多条河流决堤，洪水上岸推倒并卷带树木、电塔、车辆等，破坏力极大，很多房屋损毁，很多人逃不掉。

德国的灾区画面让人们无法置信，有专家对德国的洪灾预警系统提出质疑，认为沟通不良使得民众没能及时疏散。

德国总理默克尔表明会支持灾民渡过“困难和可怕的时期”。她同重灾区北莱茵—威斯特法伦州州长拉舍特举行了视频会议。

拉舍特被视为默克尔的继承者，正面对绿党强力挑战。他说，这是一场“历史性的灾难”，并强调：“我们必须让这个州更加适应气候变化……我们必须更快地让德国实现气候中和。”

科学家指出，由于温暖的空气中含有更多的水分，不断升高的全球平均气温已比工业化前的水平高出约1.2摄氏度，令强降雨更可能发生。

莱比锡大学的理论气象学教授夸斯说：“当我们遇到这么大的降雨时，大气几乎就像一块海绵——你挤压一块海绵，水就会流出来。”

夸斯说，气候变化已经改变了全球的降雨模式。19世纪已有科学家发现，气温每升1摄氏度，空气中的水分便增7％。

英国伦敦帝国理工学院气候科学家拉尔夫图米说：“洪水总是发生，它们就像随机事件，就像掷骰子一样。但我们已经改变了掷骰子的概率。”