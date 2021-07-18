受冠病疫情影响 麦加朝圣规模连续两年收缩 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月18日 5:00 AM 在回教圣城麦加，朝圣季节从昨天正式开始，可是今年和去年一样，城内不再人山人海，能容纳百万人的偌大场地顿显空荡。（法新社） 字体大小: 小 中 大 沙特阿拉伯昨天开启为期五天的麦加年度朝觐，受冠病疫情影响，今年的规模连续第二年大幅度收缩。沙特当局将今年麦加朝圣人数以6万为限，申请者必须是介于18岁至65岁的沙特公民或居民，而且没有慢性疾病且已接种冠病疫苗。超过55万8000万人上网申请朝圣，名额以电子抽签分配。居住在沙特东部城市达曼的58岁印度籍石油承包商阿敏及妻儿四人被抽中了。他说：“我们开心极了，我们很多亲友没被选中。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 麦加朝圣 冠病19 德比荷等地灾情令人震惊 专家：洪灾暴雨更频繁或因全球暖化导致 国际特稿：抗疫长线策略南北大不同