受冠病疫情影响 麦加朝圣规模连续两年收缩

沙特阿拉伯昨天开启为期五天的麦加年度朝觐，受冠病疫情影响，今年的规模连续第二年大幅度收缩。

沙特当局将今年麦加朝圣人数以6万为限，申请者必须是介于18岁至65岁的沙特公民或居民，而且没有慢性疾病且已接种冠病疫苗。超过55万8000万人上网申请朝圣，名额以电子抽签分配。

居住在沙特东部城市达曼的58岁印度籍石油承包商阿敏及妻儿四人被抽中了。他说：“我们开心极了，我们很多亲友没被选中。”