辅助抗疫策略最弱一环 英国斥资研究“长期冠病”对身心影响

英国国家健康研究所首席科学家、伦敦国王学院遗传流行病学教授斯佩克特说：“疫苗已大大减少严重感染病例，对于多数人来说，在接种后感染冠病的症状轻微许多。现在最令人担忧的是长期冠病的风险。”

（伦敦彭博电）英格兰今天（7月19日）实施最后阶段解封后，当地患长期冠病的人数预料会随之激增。为应对这种情况，英国国家健康研究所星期天宣布拨款近2000万英镑（约3737万新元）资助15项研究，以进一步了解长期冠病及其对病患的长期身心健康影响，并找出有效的治疗方式。

长期冠病是指冠病感染者在康复后仍继续出现一系列健康问题，这些长期症状可能包括疲劳、气促、胸痛、脑雾（brain fog）、器官受损等。据英国国家统计局本月早前公布的数据，英国累计约有96万2000人报告长期冠病症状，占总人口的1.5%左右。当中超过三分之一的人说，他们的症状持续了超过一年。

伦敦帝国学院上月发布的研究报告则显示，有38%的英国冠病感染者报告，他们有一个或多个症状持续了至少12周。研究人员估计，至今英格兰可能已有超过200万名成年人患长期冠病。

与此同时，英国长期冠病病例似乎正呈上升趋势。健康科学公司ZOE连同多名医生和科学家展开的研究估计，目前英国未接种冠病疫苗群体中每天约新增500起长期冠病病例。

该研究所首席科学家、伦敦国王学院遗传流行病学教授斯佩克特说：“疫苗已大大减少严重感染病例，对于多数人来说，在接种后感染冠病的症状轻微许多。现在最令人担忧的是长期冠病的风险。”

英国政府资助的其中一项新研究将对4500名长期冠病患者测试现有药物和疗法的有效性，以了解这些治疗方式对患者症状、心理健康和恢复工作能力的影响。其他研究则将探讨长期冠病是否因免疫反应过度活跃或受损而引起、一些患者气促的成因、肥胖对患者的影响等进行调查。

英国卫生部长：对改善诊断治疗至关重要

英国卫生部长贾维德说：“这些新研究对于改善诊断和治疗至关重要，并将改变与冠病长期症状作战的患者的人生。”

英国冠病疫苗接种计划进展迅速，至今全国已有53.2%的人口完成接种。英国政府称，接种计划已成功削弱了感染病例同住院与死亡病例之间的关联。

但专家和长期冠病患者批评，政府处理疫情时偏重确诊人数、入院疗程和死亡数字，而忽略了冠病造成的长期健康问题，使之成为抗疫策略中最弱的一环。本月7日，逾百名科学家发表联署信警告，英格兰解封将导致病例激增，这可能使成千上万的人在未来数十年饱受疾病和残疾困扰。

随着更具传染性的德尔塔变种毒株继续在世界各地传播，未来其他国家很可能也会面对长期冠病带来的困境。