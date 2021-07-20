病例激增之际如期解封 “自由日”英民众喜忧参半 订户 来自 / 联合早报 文 / 林煇智 发布 / 2021年7月20日 5:00 AM 英国全面解封第一天，著名的伦敦塔迎接16个月来的首批访客，不用戴口罩的园内导游“御用卫士”为不戴口罩的公众进行解说与介绍。（路透社） 字体大小: 小 中 大 英国政府在质疑声中如期于周一落实英格兰地区最后阶段的“解封”计划。可是，由于近日当地冠病确诊病例大增，很多民众对于解封其实是半喜半忧。受访的新加坡人都表示会密切关注疫情，继续尽量做好防护工作。英国时间周一（19日）零时（新加坡早上7时）一到，英国的最后阶段防疫限制全面解除。人们可以不必继续居家办公，在公共交通、户外和室内不再强制戴口罩；夜店、音乐厅和体育场可全面重开而不受人数限制，所有聚会和活动的人数限制也取消，人与人保持至少1米社交距离不再是硬性规定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 选手村挂“抗日英雄”名言横幅 韩东奥代表举止被日本抗议 早 说