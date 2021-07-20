病例激增之际如期解封 “自由日”英民众喜忧参半

英国政府在质疑声中如期于周一落实英格兰地区最后阶段的“解封”计划。可是，由于近日当地冠病确诊病例大增，很多民众对于解封其实是半喜半忧。受访的新加坡人都表示会密切关注疫情，继续尽量做好防护工作。

英国时间周一（19日）零时（新加坡早上7时）一到，英国的最后阶段防疫限制全面解除。人们可以不必继续居家办公，在公共交通、户外和室内不再强制戴口罩；夜店、音乐厅和体育场可全面重开而不受人数限制，所有聚会和活动的人数限制也取消，人与人保持至少1米社交距离不再是硬性规定。