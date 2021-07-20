专家： 英国解封单日病例或激增至20万起 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月20日 5:00 AM 英格兰全面解封后，在室内场所须戴口罩的法律规定已取消，但伦敦交通局仍要求公交乘客戴口罩。图为当天乘坐伦敦地铁的乘客大多戴上口罩，并继续保持一定距离。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 （伦敦综合电）尽管英国新增冠病确诊病例持续处于高位，但英格兰地区仍按计划于周一全面解封，专家警告，这可能导致英国单日病例在今年内激增至20万起，对医疗体系造成严重冲击。协助制定英国封锁策略的帝国理工学院流行病权威专家弗格森（Neil Ferguson）星期天说，英国虽已有约半数人口完成两剂冠病疫苗接种，但解封行动“几乎不可避免”会导致每日确诊病例增加10万起、住院病例增加1000起，甚至是更多。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英国疫情 选手村挂“抗日英雄”名言横幅 韩东奥代表举止被日本抗议 早 说