专家： 英国解封单日病例或激增至20万起

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月20日 5:00 AM

英格兰全面解封后，在室内场所须戴口罩的法律规定已取消，但伦敦交通局仍要求公交乘客戴口罩。图为当天乘坐伦敦地铁的乘客大多戴上口罩，并继续保持一定距离。（彭博社）
英格兰全面解封后，在室内场所须戴口罩的法律规定已取消，但伦敦交通局仍要求公交乘客戴口罩。图为当天乘坐伦敦地铁的乘客大多戴上口罩，并继续保持一定距离。（彭博社）

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（伦敦综合电）尽管英国新增冠病确诊病例持续处于高位，但英格兰地区仍按计划于周一全面解封，专家警告，这可能导致英国单日病例在今年内激增至20万起，对医疗体系造成严重冲击。

协助制定英国封锁策略的帝国理工学院流行病权威专家弗格森（Neil Ferguson）星期天说，英国虽已有约半数人口完成两剂冠病疫苗接种，但解封行动“几乎不可避免”会导致每日确诊病例增加10万起、住院病例增加1000起，甚至是更多。

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