专家： 英国解封单日病例或激增至20万起

（伦敦综合电）尽管英国新增冠病确诊病例持续处于高位，但英格兰地区仍按计划于周一全面解封，专家警告，这可能导致英国单日病例在今年内激增至20万起，对医疗体系造成严重冲击。

协助制定英国封锁策略的帝国理工学院流行病权威专家弗格森（Neil Ferguson）星期天说，英国虽已有约半数人口完成两剂冠病疫苗接种，但解封行动“几乎不可避免”会导致每日确诊病例增加10万起、住院病例增加1000起，甚至是更多。