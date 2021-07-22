世卫疫情周报分析：未来数月德尔塔成全球主要流行毒株

据该周报介绍，截至7月20日，国际共享基因序列资源“流感数据共享全球倡议”平台已收到241万8133份冠病病毒基因序列，其中约9%已确认为德尔塔毒株，且最近四个星期以来，全球很多国家递交的样本中，超过75%为德尔塔毒株。

（日内瓦综合电）世界卫生组织周一（7月19日）发布的全球疫情周报分析显示，鉴于冠病变异病毒德尔塔毒株在传播方面的威力，预计这一毒株将很快超过其他变异毒株，在未来数月成为全球主要流行毒株。

该周报介绍，截至7月20日，国际共享基因序列资源“流感数据共享全球倡议”平台已收到241万8133份冠病病毒基因序列，其中约9%已确认为德尔塔毒株，且最近四个星期以来，全球很多国家递交的样本中，超过75%为德尔塔毒株。

在全球疫情数据方面，该周报显示，截至7月18日的一周，全球新增死亡病例数在持续两个月下降后，出现略微上升，达到近5.7万起。

未来三周 全球累计病例将超过2亿

数据显示，过去一周，全球新增确诊病例数为340万起，比前一周上升12%。

目前全球累计确诊病例数已超过1.9亿起，累计死亡超过400万起。世卫组织估算，按照目前速度，累计确诊病例数将在未来三周内超过2亿起。

在世卫组织划分的全球六大区域中，除美洲地区和非洲地区外，其他地区新增确诊病例数均较前一周有所增加，其中西太平洋地区增幅最大，达30%；东南亚地区、西太平洋地区和东地中海地区的新增死亡病例数较前一周有所增加，其中东南亚地区增幅最大，达12%。

上周新增确诊病例数居全球前五位的国家是印度尼西亚、英国、巴西、印度和美国。

世卫组织总干事谭德塞在周报中继续呼吁，必须实现在2021年9月之前每个国家至少10%的人口接种冠病疫苗，2021年年底达到40%，2022年年中达到至少70%。

谭德塞周二在东京参加国际奥委会会议时再度呼吁各国合作制止冠病病毒继续肆虐。

他指出：“面对冠病大流行的考验，全球正面临失败。已经有超过400万人死亡，而且人数还在继续增加。

“今年的死亡人数已经是去年总数的两倍多。”

他补充说：“在所有地方的疫情都结束之前，不会有任何一个地方不再受到威胁。任何认为大流行已经结束的人都生活在幻想的世界里。”

谭德塞指出，目前全球已接种的75%疫苗，仅集中在10个国家和地区。

“富国正在开放，穷国正在封锁。……在一片火海中，如果你只浇灭了其中的一部分，其余的还会继续燃烧。”

不过，谭德塞也说，只要世界各国政府能够在2022年中为每个国家的七成人口接种疫苗，就可以结束这场大流行病。他认为：“当世界选择结束这场大流行时，它就会结束。”