德尔塔毒株境内扩散 韩国非首都圈病例首破500起

韩国单日确诊病例又达新高，首都圈疫情已经扩散至全国各地，形势不容乐观。

韩国中央防疫对策本部昨日（7月21日）通报，过去24小时内，韩国新增确诊病例1784起，其中非首都圈确诊数首次突破500起，双双达疫情爆发以来新高。

新增病例中1726起为社区感染，58例为境外感染移入；社区感染主要仍集中于首都圈，其中首尔599起、京畿道450起、仁川126起，共占68.1%。值得注意的是，非首都圈确诊数持续上升，并首次突破500起，来到551起，连续四天占比逾三成，疫情出现向全国扩散的迹象。

韩国防疫当局表示，传播力强的德尔塔变种毒株在境内扩散，加上人口流动量增加的夏季休假期到来，以首都圈为中心的第四波大流行正在向全国扩散。7月底到8月初是休假旺季，将成为此次流行的最大关口。

此外，防疫当局透露，截至19日零时，累计647起疑似“突破性”感染病例，意即已接种疫苗仍确诊。

韩国至今累计确诊18万2000多起，2060人死亡。“德尔塔”变异株病例近日激增，加上感染途径不明的确诊病例连续三周超过30%，使韩国防疫当局不敢乐观看待疫情变化。

防疫当局表示:“虽然首都圈的防疫响应级别12日开始升至最高级后，人口流动量减少了8.6%，但仍存在不安因素，首都圈可能延长实施最高级别防疫措施。”

另外，因集体染疫提前从亚丁湾返航的韩国海军青海部队301名官兵中最终确诊270起感染病毒，感染率高达89.7%。韩国媒体称，这起事件是韩军内部最严重的一起防疫失败案例。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）