以色列卫生部数据：预防冠病感染降至39% 德尔塔毒株拉低辉瑞疫苗有效率

不过，以色列卫生部发布的数据也指出，辉瑞疫苗预防感染者发展到入院治疗的有效率为88%，预防重症有效率为91.4%。

（耶路撒冷综合电）以色列卫生部最新发布的数据显示，受变异冠病病毒德尔塔毒株的影响，辉瑞疫苗在以色列预防冠病感染的有效率降至39%。不过，这疫苗预防感染者发展到入院治疗的有效率为88%，预防重症有效率为91.4%。

以色列卫生部此前的数据显示，5月2日至6月5日，辉瑞疫苗在以色列预防冠病感染的有效率为94.3%；但随着德尔塔毒株传播，6月6日至7月3日，辉瑞疫苗在以色列预防冠病感染的有效率降至64%。

来自以色列的这个最新数据与本周在《新英格兰医学期刊》上发表的一项英国研究结果有较大差别。该研究显示，接种两剂辉瑞疫苗后对预防冠病有症状感染的有效率为88%。

4月病例一度是个位数 如今日均增1000起病例

以色列单日新增冠病确诊病例数今年4月以后曾迅速下降，一度降至个位数；但由于德尔塔毒株传播，6月中旬以来疫情反弹，新增确诊病例再次攀升，近日日均新增确诊病例在1000例左右。

西班牙卫生部长达莉亚斯周五指出，冠病疫苗接种减缓冠病在西班牙的传播速度。

西班牙已有64%人口接种至少一剂冠病疫苗，仅仅落后于加拿大和英国。达莉亚斯表示，西班牙的目标是，到8月底给70%人口打这预防针。最终目标是给全国人口都接种。

牛津大学科学家：每日检测犹胜隔离

英国牛津大学的科学家近日从新的角度思考现有遏制疫情的战略，这些科学家指出，相较自我隔离，每日进行冠病检测对控制病毒传播同样有效。

牛津大学对超过2万名学生和2000名教职员进行一周实验。接受实验的一部分人自我隔离，其他人每天接受检测，如果检测呈阴性就照常上课。这么做的目的是要比较这两个组别的确诊者同他人接触的次数，以及确诊后对校园冠病传播会有怎样的影响。

实验显示，每天接受检测的组别，受感染者比另一组少了4%。科学家们相信，如果全校的教职员和学生都参与实验的话，这个数字可能高达14%。

研究人员说，每天检测比较自我隔离的其中一个优点在于，它有助于减轻确诊者的心理负担，他们不会因为自己确诊而承受很大压力，同时，与他们接触的朋友们也不必因此必须自我隔离。

牛津大学的传染病学临床讲师贝尔纳黛特杨说，强制隔离有其弊端，对被令隔离者造成潜在伤害，“检测呈现阳性的后果是，你的所有朋友都需要隔离。如果你面对较少的惩罚，你将会比较坦然自在。”