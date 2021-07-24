悉尼部分地区疫情列国家紧急状态

（悉尼综合电）澳大利亚新南威尔士州州长贝雷吉克利安说，该州悉尼部分地区疫情已可被列为“国家紧急状态”，呼吁联邦政府紧急发送更多疫苗和资源。

贝雷吉克利安周五（7月23日）也收紧抗疫限制措施，宣布悉尼特定地区的非必要工作人员必须留在家中。

她说：“我们有义务代表国家控制病毒。毫无疑问，这些数字并不朝着正确的方向发展。”如果澳洲政府宣布某某地区进入国家进入紧急状态，就可为这地区发放救济金和提供其他援助。

随着冠病病毒在澳洲大规模传播，该国2500万人口有一半处于封锁状态。

贝雷吉克利安说，悉尼长达一个月的封锁未能阻止德尔塔变种病毒的传播。尽管封锁期将在7月30日届满，严峻疫情意味着期限很有可能被延后。

新州卫生总监钱特说，新州的情况特别是悉尼西南部和西部的情况已被列为“国家紧急状态”，而联邦政府需要调整国家疫苗接种计划来减少病例数。

贝雷吉克利安也说，政府必须“重新探讨”缓慢的接种计划。

基于辉瑞公司疫苗供应问题，以及民众对阿斯利康疫苗安全性所持的怀疑态度，目前只有12%澳洲民众完成两剂疫苗的接种。

澳洲总理莫里森周五与各州领导举行会议后对疫苗分配作出回应，新州不会收到任何额外辉瑞疫苗剂量，但他们会将两剂疫苗的施打间隔从三周增加到六周，让更多人接种第一剂辉瑞疫苗。

新西兰宣布暂停 与澳洲免隔离旅游

考虑到澳洲疫情升级，新西兰周五也宣布，暂停与澳洲的免隔离旅游措施至少八个星期。