受新一波疫情加上天灾网袭冲击 全球供应链拥堵严重料明年才能缓解

全球贸易量约90%依靠船运。企业、经济学家和航运专家指出，德尔塔变种病毒导致亚洲多国疫情再次大暴发，各国纷纷限制船员上岸，导致海员无法轮替值勤。目前约10万名船员滞留海上，海运供应链大受冲击。

（伦敦／北京路透电）冠病疫情一波接一波、天灾频仍和网络袭击不休等影响广泛的事件齐发，已导致全球供应链走向崩溃，对原材料、零部件和消费品的流动进一步构成威胁。

各地企业如今都在想方设法要将堆积在海港的货物运出去，业者估计，物流堵塞的问题要到明年才有望缓解。

企业、经济学家和航运专家指出，德尔塔变种病毒导致亚洲多国的冠病疫情再次大暴发，各国纷纷限制船员上岸，导致海员无法轮替值勤；目前有约10万名船员滞留海上，海运供应链大受冲击。

由于全球贸易量约90%依靠船运，因此，从石油和铁矿石到食品和电子产品的整个供应链都大乱。

类似情况在去年疫情高峰时期也发生过。国际航运公会秘书长普拉滕说：“我们不是处于第二次船员轮替危机的风口浪尖，我们是已经深陷其中……这是全球供应链的危难时刻。”

德国货柜航运巨头赫伯罗特（Hapag-Lloyd）公司形容，情况“极具挑战性”。该公司说：“货船容量十分紧张，空货箱严重短缺，一些港口和码头的运营情况并未真正改善。我们预计这可能持续到第四季，但还是很难预测。”

中德洪灾破坏供应链

中国和德国这两大经济体最近先后发生罕见大洪灾，进一步破坏了尚未从第一波疫情中恢复的全球供应链。

中国的洪灾导致内蒙古和山西等矿区的煤炭输出受阻，目前正值夏季需求尖峰，供应吃紧立刻出现。

德国的洪涝切断了很多地方的陆路交通，运输显著放缓。7月11日那一周，洪灾使得德国的延迟发货量比前一周多了15%。

台湾海硕集团负责德国中西部营销副总裁克莱因说，各国企业如今都在想办法运出积压在亚洲和美国港口的货物。他说：“情况要到明年3月才会缓解。”

制造业的生产也受影响。汽车制造商本田本周宣布，由于无法获得零件，它们不得不暂停在泰国和日本厂房的生产线。

一家为福特、克莱斯勒等公司供应零件的韩国汽车零部件制造商则透露，运费上涨导致钢材原材料成本飙升。这家韩国公司的一名主管说：“若纳入钢铁和运输费用上涨等因素，我们的制造成本增加了约10%。”

本周，南非开普敦和德班的集装箱港口遭遇网络袭击，进一步加剧了港口的混乱局面。

在澳洲西部港口佛里曼特尔（Fremantle），一艘安提瓜注册货轮周一靠岸后停泊于禁区，因为船上14名船员中10人的冠病检测呈阳性。据澳洲媒体，这艘船上月从埃及出发，后来到过印尼多个港口，船员来自菲律宾、乌克兰、俄罗斯和保加利亚。

雪上加霜的是，英国本月19日全面解除防疫限制之后，已经有数十万员工接获冠病追踪应用通知，指他们接触过冠病确诊者而必须隔离，这令超市的各种货品供应出现短缺。

当地超市集团“冰岛食品”的主管在推特发文，促请人们不要恐慌超买。