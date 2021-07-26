抗议差别对待未接种疫苗者 法国意大利希腊爆发大示威

（巴黎综合电）继澳大利亚之后，法国、意大利和希腊周末也爆发大规模示威，成千上万人走上街头，抗议政府强制医疗人员接种冠病疫苗，以及为鼓励接种疫苗而差别对待未接种人群。

在意大利，来自约80个城市的数万名示威者要求政府不要差别对待未接种疫苗人群，对他们的出行实施限制。

从南部的那不勒斯到北部的都灵，示威者挥舞着国旗，高呼“自由”和“打倒独裁统治”；米兰示威者则在雨中高呼“不要绿色通行证”。绝大多数示威者没有戴口罩。

绿色通行证是欧盟数码证书的延伸。从8月6日起，要进入意大利的电影院、博物馆、室内游泳池或体育场馆，或在餐馆室内用餐，都须出示绿色通行证。

只有已接种疫苗、最近的冠病检测呈阴性或从冠病感染中康复的人，才会获得绿色通行证。

尽管引起不满，但意大利宣布将实施绿色通行证计划后，接种疫苗预约立即飙升。意大利冠病紧急情况负责人说，在一些地区，接种预约飙涨了200%。

在法国，周六估计有超过16万人在全国各地参加抗议游行，当中首都巴黎的示威者同镇暴警察发生冲突，警方发射催泪弹和水炮驱散人群。

示威者主要针对的是总统马克龙计划7月底推行的健康通行证计划，该计划将大大限制未接种疫苗者进入餐馆和公共场所的机会。同时，法国将强制医疗人员接种冠病疫苗。

示威者高呼“自由、自由”，并高举写着“马克龙、暴君”“大型制药公司限制自由”以及“反对羞辱通行证”的标语牌。

不过，跟意大利一样，政府拟议推行的计划正在提高疫苗接种率。截至本月23日，法国48%的人口已完成疫苗接种，比10日高出八个百分点。

在希腊，警方使用催泪弹和高压水炮，驱散在首都雅典市中心国会大厦外聚集的约5000人。这已经是希腊人本月内第三次在该处示威，以抗议政府强制一些人如医疗人员接种冠病疫苗。

警方说，一些示威者投掷了汽油弹，促使警方用催泪弹回击。

希腊1100万人口中，约45%已接种疫苗。但随着近期病例增加，政府下令医疗人员接种，并敦促教师在9月新学年开始前接种疫苗。