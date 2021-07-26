梵蒂冈首次披露 在全球有超过5000房地产

（梵蒂冈路透电）梵蒂冈首次披露其持有的房地产，这个全球最小的主权国在世界各地拥有房地产超过5000处。

负责管理梵蒂冈房地产与投资的宗座财产管理局周六（7月24日）首次公开其年度预算。这份30页的预算报告披露，梵蒂冈在意大利拥有4051处房地产、在意大利以外持有的房地产则有1120处，这不包括梵蒂冈在全球各地设立的使馆。

梵蒂冈在意大利的房地产约40%是学校、医院和修道院等机构，另约14%以市价出租，其余大多以低价租给教会职员。

梵蒂冈也在伦敦、日内瓦、洛桑、巴黎的高档地段置产作为投资。其中梵蒂冈国务秘书处2014年购买的一栋位于伦敦南肯辛顿的建筑引发争议，枢机主教贝丘及另外九人被控在这起投资案中涉嫌挪用信徒捐款、洗钱、诈骗、勒索、滥用职权。梵蒂冈周二（27日）将就此案展开审讯。教宗方济各已在去年将贝丘革职，并把梵蒂冈资金管理权由国务秘书处转移到宗座财产管理局。

梵蒂冈经济秘书处处长格雷罗在梵蒂冈新闻网站上透露，上述南肯辛顿建筑即将求售，而此案开审将会是梵蒂冈经济事务维持公信力的一个“转折点”。他也表示，梵蒂冈已制定了防范措施，确保类似违规事件不再重演。

梵蒂冈也在周六发布了2020年财务报表，其内容显示梵蒂冈2020年财务赤字为6480万欧元（约1.04亿新元），低于前一年的7920万欧元赤字。

梵蒂冈去年受冠病疫情影响，圣彼得大教堂和梵蒂冈博物馆都无法全面开放；该博物馆是重要收入来源，2019年游客人数高达600万人。为填补亏损，梵蒂冈从“彼得便士”基金提取了约5000万欧元，该基金负责筹集善款来支付梵蒂冈的行政开销以及资助教廷于全球各地的慈善工作。