民众示威反对封城 澳当局担心引发新感染群 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 澳大利亚民众因不满长时间的防疫封锁措施迟迟不得解除，走上街头示威抗议，但在德尔塔变种病毒肆虐之际，此举恐怕会弄巧成拙，引发新感染群而迫使当局延长封锁。澳洲最大城市悉尼已封城四个星期，上千名民众24日不顾防疫规定，上街参加反封城示威，当中有不少人都没戴口罩。澳洲总理莫里森批评这场示威“鲁莽”，会适得其反。他昨天在记者会上指出，即便新南威尔士州获得更多冠病疫苗供应，也不能确保这个澳洲人口最多的州属可以解封；该州需要的是有效及适当的封锁措施。他说：“要控制新南威尔士（的疫情），除了封锁别无他法。没有其他灵丹妙药可以做到这一点。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 澳大利亚 悉尼 示威 封锁 冠状病毒19 未完全接种年轻人外出旅游 德输入病例恐加剧疫情 早说