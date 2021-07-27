全球一周370多万人确诊 新一波疫情在拉美出现

（华盛顿综合电）德尔塔变种病毒迅速传播，过去两个月全球新增冠病病例历来最多。在截至7月25日的一周内，全球有370多万人染病，新增病例主要集中在美国、巴西、印度尼西亚、英国、印度和西班牙这六个国家，其中美国近一周的确诊病例就上升了62%。

较高的疫苗接种率让美国、英国和西班牙的冠病死亡率仍保持较低水平，印度、巴西和印尼的冠病死亡率则持续激增。

变种病毒蔓延也导致新一波疫情在拉美多国苗头初现，拉美地区累计确诊病例已超过4000万起，累计死亡病例超过135万起。

阿根廷、巴西、智利和墨西哥都已发现所有四种被世卫标记为“须关切”的变异毒株，这包括在巴西等国占主导的伽马毒株以及传染性和毒性十分突出的德尔塔毒株。

而最早在秘鲁发现的拉姆达毒株则被世卫组织列为严重性稍低的“需要留意”等级，目前在智利、秘鲁、厄瓜多尔等南美国家传播较快。

随着疫苗接种的展开，阿根廷、巴西、智利每日新增确诊病例都有所下降；巴西截至22日的一周平均日增冠病确诊病例数为3万7479起，为1月7日以来最低。智利截至23日全国冠病检测阳性率已连续20天低于5%。

但随着德尔塔毒株感染者在三国被发现，卫生专家担心该毒株将给三国抗疫带来新挑战。

墨西哥疫情6月起又出现反弹，首都墨西哥城本月27日将进入冠病疫情橙色警报状态。专家认为，德尔塔毒株未来可能会成为在墨西哥传播的主要病毒，疫情防控前景不容乐观。

厄瓜多尔也出现德尔塔毒株流行征兆，可能迎来新一波疫情。

拉美疫情升温使得当地经济面临巨大挑战。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）本月8日发布公报，预测拉美和加勒比地区2021年经济增长5.2%，2022年增长2.9%，但强调目前的经济复苏难以弥补疫情带来的负面影响。

拉加经委会指出，拉美和加勒比地区面临疫苗接种不足、贫困率上升、负债水平提高等多重挑战。

去年，该地区极端贫困率为12.5%，贫困率为33.7%，收入分配不均问题进一步加剧。

厄瓜多尔政府日前发布报告称，疫情已造成该国超过2.2万家公司倒闭，经济损失超过145亿美元（约197亿新元）。

根据官方数据，该国5月份失业率达6.3%，失业人口超过53.2万。墨西哥2020年国内生产总值萎缩8.5%，为1932年以来最大跌幅。

阿根廷、巴西、智利和墨西哥都已发现所有四种被世卫标记为“须关切”的变异毒株，这包括在巴西等国占主导的伽马毒株以及传染性和毒性十分突出的德尔塔毒株。