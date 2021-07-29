美国更新防疫指引 病例激增地区民众室内须戴口罩

（华盛顿综合电）美国更新防疫指引，建议病例激增地区的民众即便已完成冠病疫苗接种，在室内也须戴上口罩。目前，全美有三分之二以上的县是“病例激增地区”，该国政府也在斟酌强制联邦政府员工接种疫苗。

据美国疾病控制与预防中心（CDC）27日发出的更新防疫指引，美国大部分城市区域都在它建议的室内口罩令的覆盖范围之内，只有少数几个顶级城市的风险够低，民众可以不戴口罩，包括芝加哥和费城。

CDC主任瓦伦斯基告诉美国人，他们得参考该机构的县级传播率地图，以确定如果接种了疫苗，他们是否还须在室内戴口罩。她说，在传播率“高”或“明显”的地区，无论是否接种疫苗，人们最好在室内戴口罩。

瓦伦斯基在通过电话举行的简报会上说，目前新增病例主要为未接种疫苗者，也有极少数打完疫苗仍染疫的个案。她说，对于非德尔塔毒株，完成疫苗接种者即使感染病毒，口鼻中的病毒含量也很低，不太可能传染他人。但最新数据显示，已接种疫苗和未接种疫苗者在感染德尔塔毒株后，口鼻中的病毒含量“没有差别”，因此CDC重新要求接种疫苗者在室内也戴口罩。

由于德尔塔病毒在已接种疫苗人群中仍可传播，CDC也建议幼儿园到高中的所有教职员、学生和访客无论是否已接种疫苗都戴上口罩。

白宫随后告知工作人员，他们须再次戴上口罩。根据27日发送给白宫工作人员的备忘录，“华盛顿特区最近归类为具有显著水平的社区传播的地方”，“因此，白宫将要求所有人无论是否接种，都须在园区内一直戴口罩”。

过去一周，美国冠病死者激增48％，平均每天239人，住院人数也在上升。CDC指出，在美国所有基因测序的病例中，5月份的新增病例感染德尔塔毒株者仅为1%，现在此数达83%，高于本月初的50%。一些地区的疫苗覆盖率有限，使得这种传播性强的病毒得以蔓延。

拜登考虑强制联邦政府员工打疫苗

美国总统拜登27日告诉记者，他正在权衡联邦政府员工强制施打疫苗的必要。他说：“我们对这种病毒和德尔塔毒株的了解越多，我们就越需要担心和重视。”

据知情人士说，白宫正在考虑是否要求员工确认他们已接种疫苗，或者接受定期检测。

今年4月，随着疫苗接种率的快速提高和新增病例等指标下降，CDC开始放松“口罩令”，称已完成接种疫苗者在室外不必佩戴口罩。今年5月，CDC进一步解除“口罩令”，指出已接种疫苗者在大部分室内场所也不再须要戴口罩。