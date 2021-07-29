拜登警告网络攻击或导致强国“开火交战” 凸显美国视中俄威胁与日俱增

拜登也警告，俄罗斯正试图利用虚假信息干预2022年美国中期选举。他说，俄罗斯的行为“明显侵犯了我们的主权”。

（华盛顿综合电）美国总统拜登警告，如果美国有朝一日与一个强国“真正开火交战”，那可能是美国遭遇重大网络攻击的结果。这凸显出华盛顿认为俄罗斯和中国构成越来越大的威胁。

拜登周二（7月27日）走访弗吉尼亚州麦克莱恩的国家情报总监办公室时，对情报人员发表了半小时讲话。

拜登说：“我认为，如果我们最终陷入一场战争，与一个强国真正开火交战，那将是由于具有重大影响的网络攻击造成的后果。”他称美国对手的这类网络能力正在“呈指数级增长”。

自从网络管理公司SolarWinds、科洛尼尔管道公司（Colonial Pipeline）、肉类加工公司JBS和软件公司Kaseya等实体遭到一系列攻击后，网络安全已经上升成为拜登政府的首要关注事项。其中一些攻击影响了美国部分地区的燃料和食品供应，因此受害的不仅仅是这些公司本身。

6月16日，拜登在日内瓦与俄罗斯总统普京举行峰会时，交给俄罗斯一份关键基础设施清单，指这些基础设施应该是网络攻击的禁区。

白宫说，自那以后，拜登政府国家安全团队的高级成员一直与克里姆林宫的高级成员，就针对美国的网络攻击保持联系。

拜登也在演说中警告，俄罗斯正试图利用虚假信息干预2022年美国中期选举。他说，俄罗斯的行为“明显侵犯了我们的主权”。

美国若要应对中国威胁 科技发展须保持前沿地位

拜登对身处世界各地的美国情报人员说，普京“知道你们比他的团队更好，这令他万分不安”。他补充说，这位俄罗斯领导人很危险，因为他拥有核武器、石油，“其他什么都没有”。

拜登也在演讲中强调了中国构成的威胁，称中国国家主席习近平“一心要在2040年代中期，建成世界上最强大的军队，以及世界上最大最重要的经济体”。

拜登说，美国必须在科技发展上保持前沿地位。

他提到，30多年前他还是联邦参议员的时候，美国科技发展投入占国内生产总值（GDP）的比重排名世界第一，现在只排第八位，而中国的排名则从第九跃居到了第二。

这是拜登就任总统以来首次对情报界发表演说。

他在讲话中对情报人员表示感谢，并强调他对他们所做的工作有信心，不会对他们施加政治影响。

拜登誓言，在他担任总统期间，不会试图“影响或改变你们就我们当前局势的判断。我永远不会把你们的工作政治化。为此我向你们保证。这点对我们国家来说实在太重要了”。

拜登的言论明显有别于他的前任特朗普，后者在任期间白宫与情报机构的关系紧张。特朗普不满情报机构有关俄罗斯干预2016年大选以便让特朗普胜选的指控，以及特朗普施压乌克兰调查拜登之子的评估。