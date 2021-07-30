美参议院1万亿美元基建法案程序性投票通过

美国国会参议院周三按程序投票通过1万亿美元（约1.35万亿新元）基础设施建设法案，正式启动就这一广泛基建支出一揽子方案展开辩论并表决。

当晚的投票以67票赞成、32票反对获得通过，当中包括全部50名民主党议员及17名共和党议员投票赞成。

彭博社报道，这个程序性投票结果并不能保证该法案能够在参议院最终获得通过，但这是一个积极迹象，表明该法案可能获得足够多的支持。两党议员预计有关辩论和表决将持续到周末，甚至持续到下周。国会将于8月9日开始为期五周的休会。