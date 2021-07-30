美参议院1万亿美元基建法案程序性投票通过 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月30日 5:00 AM 美国1万亿美元基础设施建设法案一旦获得国会通过，将带动经济发展及创造更多就业机会。图为加州洛杉矶市区一座建于1932年的高架公路进行翻新重建。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国国会参议院周三按程序投票通过1万亿美元（约1.35万亿新元）基础设施建设法案，正式启动就这一广泛基建支出一揽子方案展开辩论并表决。当晚的投票以67票赞成、32票反对获得通过，当中包括全部50名民主党议员及17名共和党议员投票赞成。彭博社报道，这个程序性投票结果并不能保证该法案能够在参议院最终获得通过，但这是一个积极迹象，表明该法案可能获得足够多的支持。两党议员预计有关辩论和表决将持续到周末，甚至持续到下周。国会将于8月9日开始为期五周的休会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 基础设施建设法案 参议院 法国8月9日起落实新法 强制民众出示健康通行证 早 说