美参议院1万亿美元基建法案程序性投票通过

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月30日 5:00 AM

美国1万亿美元基础设施建设法案一旦获得国会通过，将带动经济发展及创造更多就业机会。图为加州洛杉矶市区一座建于1932年的高架公路进行翻新重建。（法新社）
美国1万亿美元基础设施建设法案一旦获得国会通过，将带动经济发展及创造更多就业机会。图为加州洛杉矶市区一座建于1932年的高架公路进行翻新重建。（法新社）

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美国国会参议院周三按程序投票通过1万亿美元（约1.35万亿新元）基础设施建设法案，正式启动就这一广泛基建支出一揽子方案展开辩论并表决。

当晚的投票以67票赞成、32票反对获得通过，当中包括全部50名民主党议员及17名共和党议员投票赞成。

彭博社报道，这个程序性投票结果并不能保证该法案能够在参议院最终获得通过，但这是一个积极迹象，表明该法案可能获得足够多的支持。两党议员预计有关辩论和表决将持续到周末，甚至持续到下周。国会将于8月9日开始为期五周的休会。

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