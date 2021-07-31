拜登下重手防疫 美国公务员和政府承包商须接种疫苗

（华盛顿综合电）美国近期冠病疫情加剧，总统拜登开始下重手防疫，尤其对接种冠病疫苗态度转硬。

拜登周四宣布，联邦公务员和承包商须提供冠病疫苗接种证明，否则就得遵守一系列严格的防疫措施，包括戴口罩和定期接受冠病检测。拜登当天也要求各州和地方政府提供奖励措施，鼓励更多人出来接种疫苗。

美国联邦政府雇用超过400万人，其中有200多万人在民事部门。根据新规，联邦雇员若没有接种疫苗，必须定期接受冠病检测。拜登在白宫说：“每名联邦雇员都将被要求证明他们的接种状态，任何不出示证明或没有接种的人将被要求戴口罩，每周接受一两次测试，以确定他们是否感染冠病，保持社交距离，而且一般不被允许旅行出差。”

拜登呼吁私人企业界也这么做，他对联邦政府的承包商喊话说：“如果你们要做联邦政府的生意，就让你们的员工接种疫苗。”他表示，中小企业若提供有薪假给员工接种疫苗，将获得联邦政府的全额补贴。

除了联邦雇员，拜登也指示国防部研究如何在军中深入疫苗接种工作。在东南亚访问的国防部长奥斯汀表示，他会与国防部医疗顾问和其他高级将领磋商，尽快对此拟定一套行动方案。

民众接种可获100美元

白宫也呼吁州政府和地方政府采取更多措施鼓励民众接种。财政部指出，地方政府可以动用联邦政府提供的总额3500亿美元（约4730亿新元）冠病援助款项，向第一次接种疫苗的民众提供100美元奖励金，希望能够借此推高疫苗接种率。

拜登说：“我知道提供奖励金，对那些早前已经接种疫苗的人不公平。但现在的情况是，如果奖励措施可以协助击败这个病毒，我们就应该这么做。”

德尔塔变种病毒已在全美传播开来，拜登政府最新公布的系列新措施，是要催促或迫使仍不愿意接种疫苗的美国人赶快行动。美国尽管拥有充足疫苗供应，但接种率仍落后其他发达国家。过去几个月面对民间的反疫苗情绪，应否戴口罩的激烈争辩，加上不实的消息散播和政治分歧，导致官方推动接种疫苗的努力一再受挫。拜登周四也再次呼吁不要把接种疫苗和戴口罩的问题政治化。

拜登说：“现在，有太多人染疫死亡，或是看着他们所爱的人病亡。”并形容这是令人心碎的“美国悲剧”。他重申全国住院人数和受感染人数都在激增，全民须保持警惕。

他也语带恳求的对美国人民说：“大家在享受自由的同时，也要负起责任。请大家作出负责任的判断，为你们所爱的人和为了国家，请接种疫苗。”

美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，全美约3.3亿人口中，至今约1.63亿美国人完成接种疫苗，也就是一半人口完成接种疫苗。之前春季拜登定下要在7月4日美国独立日实现70％成年人完成接种疫苗，这个目标最后无法实现。