与俄实验舱对接 国际太空站位置一度偏移

（莫斯科综合电）国际太空站发生罕见事故，造成太空站位置一度偏移，幸好没有对宇航员的安全构成威胁。

俄罗斯的国际太空站实验舱“科学”号（Nauka）29日与太空站对接后，科学号的推进器突然异常启动，导致太空站转动。

美国国家航空航天局（NASA）通过推特称，科学号模块舱引擎在美东时间29日下午12时45分（新加坡30日零时45分）意外启动，致空间站转了45度。

科学号7月21日从哈萨克斯坦发射场升空。俄罗斯航天局（Roscosmos）也发布了影像，显示科学号与太空站的俄罗斯服务舱“星辰”号（Zvezda）成功对接三个多小时后，俄宇航员向地面汇报，科学号发动机突然自行启动。

为抵消科学号发动机启动造成的影响，俄方启动了星辰号的发动机，以及与“探索”号研究舱对接的“进步MS-17”号货运飞船的发动机。地面控制约45分钟后令太空站回到原位。

NASA太空站项目经理蒙塔尔巴诺后来在线上新闻发布会报告：“现在我们没发现任何受损状况。”他说，事态最严重时，太空站以每秒约半度的速度偏移。

太空站七名宇航员包括两名俄罗斯人、三名美国人、一名日本人和一名法国人。他们与地面控制通信两次中断，一度达11分钟。蒙塔尔巴诺说：“任何时候机组人员都没面对直接危险。”

俄美组成联合调查小组

NASA说，科学号故障原因尚未确定，当局将这起事件定位为“太空飞行器紧急状态”。俄美已组成联合调查小组，由俄方主导调查工作，NASA工程师参与。NASA和波音公司已决定取消原定7月30日的“星际客机”号飞船第二次轨道测试飞行的发射任务，展期到8月3日或4日。