美国司法部批准国税局 向国会公开特朗普税务记录

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普遭受双重挫折。美国司法部批准国家税务局向国会公开特朗普的税务记录，并公开一份备忘录，显示特朗普曾向司法部施压，要求宣布去年11月的总统选举不公。

特朗普是美国40年来首位未公布纳税表的总统，司法部周五（7月30日）下令国税局向众议院筹款委员会提供特朗普的纳税表，认为该委员会有“充分理由”提出要求。

众议院民主党籍议长佩洛西对司法部的决定表示欢迎，认为查阅这些文件是“国家安全问题”。

曾在小布什政府担任道德顾问的明尼苏达大学法律系教授佩因特指出，这显示司法部不再对特朗普唯命是从。“其他总统每一位都披露了他们的纳税表，知道总统或前总统可能因利益冲突而做出哪些现在必须重新审视的决定，这是非常重要的。”

特朗普图扭转总统选举结果 曾要求司法部采干预行动

此外，众议院监督和改革委员会也公开司法部提交的司法部副部长多诺霍去年12月手写的便条内容。其中显示，特朗普在总统选举中落败后，曾要求司法部采取前所未有的干预行动，试图扭转选举结果。特朗普在委任罗森出任司法部代部长的几天前要他公开指摘“选举腐败”，不过罗森告诉特朗普，司法部不会也无法“改变选举结果”。

根据便条内容，罗森和多诺霍还多次告诉特朗普，他的大部分资料和信息并不正确。

众议院监督和改革委员会主席马洛尼发出声明说：“这些手写便条显示，特朗普在其总统任期的最后几天，直接指示国家的最高执法机构采取措施推翻自由公正的选举。”

特朗普的代表则没有对媒体的询问做出回应。