研究：印度新一波疫情 料本月出现10月达高峰

（新德里彭博电）印度研究团队预计，印度可能于本月暴发新一波冠病疫情，这波疫情规模较小，并于10月达到高峰。

在最乐观的情况下，在这新一波疫情中，每日新增确诊病例会低于10万人，但在最糟的情况下，日增病例可能接近15万。

印度理工学院研究团队今年初准确预测，印度上半年的严重疫情将会趋缓。研究团队领导人之一的维迪亚萨加尔说，冠病发病率高的邦区，如喀拉拉邦和马哈拉施特拉邦，可能会“扭曲情况”。在过去五天里，大约一半的新病例来自喀拉拉邦，使其成为下一个疫情热点。

虽然新一波疫情的规模较小，但印度仍须加速疫苗接种运动、部署检测方法以找出新出现的传播热点，并通过基因组测序对疫情保持警惕。

印度第二波疫情在5月7日达到日增40万起病例的高峰，目前日增病例已稳定在4万起左右。

专家担心，在感染人数减少的情况下，恢复社交和商业活动可能导致人们对疫情松懈。去年印度在第一波疫情中受到的打击不大，当局快速恢复当地旅行和大规模节日活动，导致今年3月出现毁灭性的第二波疫情。印度医院和火化场不堪重负，研究员估计，多达500万人在那一波疫情中死亡。印度政府估计，该国累计冠病死例为42万4351起。

第二波疫情也使印度近14亿人口具有高水平的自然免疫力，因此可能减缓下一波疫情的冲击。印度医学研究委员会上个月进行的一项全国抗体调查发现，6­岁以上的印度人中有三分之二接触过冠病。

彭博社的疫苗追踪器显示，迄今为止印度已接种了4.703亿剂疫苗。印度相对缓慢的接种率使人们担忧该国可能无法完全为下一波疫情做好准备。