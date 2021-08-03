共和党阻众院延长禁逐租客令 百万美国人或将流离失所

（华盛顿综合电）美国联邦政府禁止房东驱逐租客的禁令上周末到期，美国国会无法就延长禁令达成协议，这意味着数以百万计拖欠房租的美国租客可能陷入无家可归的困境。

美国众议院民主党领袖在禁令到期之前，曾试图通过立法将该禁令延长至10月，但遭共和党阻挠。由于无法获得足够的支持，民主党最终选择放弃众议院投票，禁止房东驱逐租客的禁令按原定期限于7月31日到期。

这项禁令是在去年9月由美国疾病控制与预防中心颁布，当时美国经济受冠病疫情冲击，超过2000万人失去工作，疾控中心担心如果越来越多人失业付不起房租而流落街头，将助长病毒传播，为此出台指令暂时禁止房东驱逐租客。这个禁令遭到房东团体反对，并入禀法院，以疾控中心越权为由，要求提早终结禁令，不过未成功。

禁令生效后，疾控中心曾多次将其延长，不过美国最高法院6月裁定，往后唯有通过立法才可延长该禁令。

调查：650万户家庭共拖欠270亿元租金

近几个月，随着美国逐步重启经济，因疫情而流失的工作岗位超过一半又重新招人。然而尽管就业市场好转，仍有许多家庭积欠房租。

非盈利组织阿斯彭研究所及民间团体冠病反驱逐计划的调查显示，美国目前650万户家庭中的1500多万人拖欠租金共超过200亿美元（约270亿新元）。

美国人口普查局7月首周访问了5100万名租客，740万人坦言拖欠租金，其中近半表示他们可能在未来两个月被房东驱赶。目前租房市场一片红火，一旦驱逐禁令解除，恐怕将掀起驱逐租客的浪潮。

美国政府并没有漠视租客的窘境，事实上国会先前批准拨款465亿美元作为租金援助，其中250亿美元在2月初已拨给各州和地方政府，但由于各种繁文缛节，到了6月，仅30亿或12%的援助金发放到租户手中。

美国总统拜登呼吁各州和地方政府“采取所有可能的步骤，立即将援助金发放出去”，以尽量避免拖欠租金的租客遭驱逐。

美国维克森林大学法学与公共卫生客座教授班弗受访时指出，大量租客被驱逐除了会加剧病毒传播的风险，租客本身也可能难以找到新住处或保住工作。她说：“防止租客被驱赶必须是国家当务之急，若无法办到，我们将看到其产生的影响持续多代，令国家难以恢复过来。”