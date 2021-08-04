布林肯：华府确信伊袭击以色列油轮 美国将联合盟友对伊朗作出“集体回应”

以色列公司管理的油轮默瑟街号上周四在阿曼附近海域遭无人机袭击，造成船上一名英国籍船员和一名罗马尼亚籍船员死亡。

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯再三强调，华盛顿确信上周的以色列油轮遇袭事件是伊朗所为，并誓言将联合盟友对伊朗作出“集体回应”。

以色列公司管理的油轮默瑟街号（Mercer Street）上周四（7月29日）在阿曼附近海域遭无人机袭击，造成船上一名英国籍船员和一名罗马尼亚籍船员死亡。

伊朗和以色列这两个中东宿敌近几个月来多次互相指责对方袭击商船，但这回却是首次有船员在袭击中丧命。

布林肯周一在新闻发布会上说：“我想再次谴责上周对商船的袭击事件……我们已经进行了彻底的调查，我们坚信这次袭击是伊朗发动的。我们正通过英国、以色列，以及罗马尼亚等国进行非常密切的接触和协调，并将作出集体回应。”

布林肯：袭击事件直接威胁航行和商业自由

布林肯称，这起袭击事件是“对航行和商业自由的直接威胁”，但这是否预示着伊朗在周二就任的新总统莱西带领下会更强硬，则还不知道。

他说：“近几个月来，我们都看到伊朗采取的一系列行动，包括针对航运，所以我不确定此次行动是否有任何新意，或者是不是新政府的新作风。但它确实说明了，伊朗仍极其不负责任，对航运、商业，以及对只是在国际海域从事商业运输的无辜海员构成威胁。”

以色列议会外交事务和国防委员会负责人巴拉克接受当地电视台访问时说：“我可以保证，有船只或公民遇袭时，以色列不会默不作声，一旦确定了地点、时间和方式后，就会作出回应。”

英国外长拉布表示，英国政府的评估结论是，伊朗极可能是出动了一架或多架无人机执行这项“非法且残酷”的袭击。英国外交部已召见了伊朗驻英大使，并会派出小组调查此事。英国首相约翰逊也告诉天空电视台，伊朗必须“面对它的行动后果”。

伊朗否认与袭击有关

罗马尼亚外交部通过电邮回应彭博社询问时说，该国“保留与国际伙伴一道采取相应行动的权利”，并透露已召见伊朗特使。

伊朗矢口否认与此次袭击事件有任何关系。伊朗外交部周一称，英国和美国“协调一致地”指控伊朗涉入油轮遇袭事件是“毫无根据”的。它还说，这不是伊朗首次面对此类指控。

伊朗外交部也召见了英国驻德黑兰代办，抗议英国对伊朗的指控。

然而，伊朗国有新闻机构Al-Alam上周六曾报道，油轮被袭是“回应”以色列最近对叙利亚古塞尔地区机场的袭击。