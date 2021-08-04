日本宠物犬巡逻队 上街“散步”维持治安

（东京法新电）守望相助“人犬有责”，日本东京乌山社区有一支宠物犬巡逻队，这些狗儿每天会和主人到街上巡逻，让日常的散步成为协助维护上下学孩童安全，以及防止犯罪的有意义任务。

乌山（Karasuyama）是最早推出这类社区安全计划的日本社区之一，当地的“汪汪巡逻队”由一名警察创立，目前约有150只志愿巡逻犬，它们的主人有很多是当地学生的家长。

该巡逻队负责人清水惠子说，参与这项计划狗主有空就会带宠物上街散步兼巡逻，狗儿执行任务时都会戴上统一的绿色围巾，这有助于降低罪案发生率。

巡逻队年龄最大的成员之一是一只17岁的西施犬。尽管因年老而行动不便，它还是会坐在推车上，和主人及其他狗儿一起护送小学生上学。

当地一名狗主竹内美子说：“这项计划有助于我们互相了解，成为好邻居，而且也能维护这里的安全。”

12岁学童五十岚百合则指出，她放学后得自己回家，有时会感到害怕，但看到汪汪巡逻队就会安下心来。“和狗狗一起走当然很有趣，同时我也感觉受到保护。”

除了提供安全感，汪汪巡逻队也能发挥实际作用，例如该巡逻队早前就发现一名在家中死亡的独居老人。清水说：“巡逻队发现有一间房的灯到早上还亮着。我们每天都在大约同个时间巡逻同样路线，因此比其他人更容易发现任何异常之处。”

日本虽以低犯罪率著称，但严重罪案仍偶有发生。上个月，东京东部就发生卡车司机酒后驾驶，撞死两名学童的悲剧。

乌山久电小学校长阿梅利指出，尽管如今涉及儿童的罪案频频发生，但在乌山，“孩子们可以无忧无虑地在校外和社区内的任何地方玩耍，因为他们知道有很多成年人在注意他们的安全”。