韩20岁至39岁独居人口一年增95万人 专家：因房价飙涨买不起房结不起婚

韩国统计厅2日发布的2020年人口住房调查显示，去年独居人口共计664万3000人，比前一年增加8.1%，占家庭总户数的31.7%，从年龄层看，20岁至39岁独居人口的增加趋势最明显。

韩国政府最新统计，韩国独居人口数量不断增加，尤其是20岁至39岁年轻人的独居人口一年增加95万人，相当惊人。专家指出，房价飙涨导致年轻人买不起房、结不起婚有关。

韩国统计厅2日发布的2020年人口住房调查显示，去年独居人口共计664万3000人，比前一年增加8.1%，占家庭总户数的31.7%，独居人口超越统计厅2019年发布的预测数量。

去年人口净减3万2700人 1970年有记录以来首次

从年龄层看，20岁至39岁独居人口的增加趋势最明显。去年，20岁至29岁独居人口比前一年增加14万9000人（13.3%）、30岁至39岁独居人口增加80万（7.7%）、20岁至39岁的独居年轻人占全体独居家庭（664万3000户）的35.9%。

调查显示，未婚独居���庭的增加直接影响生育率。根据韩国统计厅的报告，2020年新生儿有27万2400人，创下新低，但同年死亡人数却创新高，达30万5100人。因此，韩国人口去年净减3万2700人，这是自1970年有记录以来，死亡人数首次超过出生人数。为应对低生育率问题，韩国政府去年投入约40万亿韩元（约47亿新元）扶持家庭育儿，包括给部分家庭发放生育补贴等。

在首尔补习班工作的崔英善（31岁）叹说:“我原本希望30岁前结婚生子，但由于房价飙涨等问题，只能推迟结婚。我想至少还要再打拼五年再行。”

一般认为，韩国独居年轻人数量剧增是因房价暴涨所致。

高丽大学社会学教授金润泰说：“近年来独居人口数量增加，很大程度上是受房价突然暴涨的影响。年轻一代如果没有父母的帮助，很难靠自己的能力买房。”

他指出，政府要做的不是发放生育补贴或教育人们有关建立家庭的重要性，而是分析独居人口增加的原因，并寻求对策。”

根据韩国KB国民银行的数据，今年6月份，首尔中小型公寓平均售价10亿1417万韩元（约120万新元），与文在寅上台前、2017年5月的5亿4500万韩元（约64万新元）相比，上涨了87%。