全球近2亿人染病 长期后遗症无完整统计 世卫吁“长期冠病”患者寻求医疗援助

（日内瓦综合电）全球有近2亿人感染冠病，但康复者当中究竟有多少人面对长期后遗症仍未有完整统计，世界卫生组织对此表示关注，并呼吁这些人寻求医疗援助。

呼吸急促极度疲劳等长期冠病症状多达200多种

世卫组织至今收到的“长期冠病”（Long Covid），即冠病康复者长期后遗症报告包括呼吸急促、极度疲劳、脑雾、心脏和神经系统疾病等，症状多达200多种，其中一些人的症状持续三个月，有的长达六或九个月，甚至更久。

世卫组织冠病病毒技术主管范科霍夫周三（8月4日）在记者会上说，许多冠病康复者仍饱受后遗症之苦，但目前还不清楚长期冠病会持续多久，该组织正为这些患者制定更好的康复计划，同时展开更广泛的研究，以便能更好的了解情况及应对。

“我们十分关注冠病长期后遗症或长期冠病。我们会确保我们认识到这一点，因为这是真实的。”

世卫组织今年举办了一系列研讨会，旨在扩大对长期冠病的了解。研讨会除了听取科学家和医生的意见，还直接让有长期冠病的人士参与及表达意见。

不过，目前人们对冠病康复者为何无法完全痊愈，且持续会出现呼吸急促、极度疲劳等后遗症知之甚少。这令长期冠病成为这场大流行中的“神秘区”。

领导世卫组织长期冠病工作的紧急情况项目临床护理负责人迪亚兹周二指出，有些人的长期冠病症状是从急性期开始的，有的人会在情况好转后又复发，病情可能反反复复；另有一些人的症状是在急性期康复后才出现。

她说，尽管研究人员对长期冠病提出了各种假设，包括神经系统问题、对感染病毒的免疫反应，以及病毒潜伏在某些器官的情况，但至今仍无法全面了解造成这些长期后遗症的原因。

医学期刊《柳叶刀》子刊《EClinical Medicine》上个月曾刊登一份有关长期冠病的研究报告��指这些长期后遗症涵盖人体10个器官系统，包括心血管与循环系统、皮肤相关消化系统、肺部及呼吸系统、生殖、泌尿及内分泌系统及免疫系统等。