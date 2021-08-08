美研究：全球累计冠病死例年底将达530万起

（华盛顿／巴黎综合电）全球冠病疫情持续肆虐，尤其死亡病例上升的趋势令人关注。美国卫生指标和评估研究所预计，到了12月全球累计冠病死例将达530万起，另有估计1200万起额外冠病死例可能是未获通报的。

根据世界卫生组织的数据，自疫情暴发以来，全球范围的冠病死亡人数已接近430万人。按美国卫生指标和评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）周五公布的上述报告预测，意味着接下来四个多月，死亡病例将增加100万起。

彭博社报道，这个独立运作的卫生研究机构认为，全球冠病死例会在9月初达到峰值，过后再缓慢下降。

早前美国疾病控制与预防中心指德尔塔变种病毒像水痘一样容易传播，并会引发更严重病况。英国的研究也显示，比起最早去年底在英国发现的阿尔法病毒，疫苗对德尔塔的有效性较弱。

此外，法新社的统计数据显示，除了拉丁美洲和加勒比地区之外，全球所有地区的确诊病例仍持续激增。截至周四，过去一周全球每日平均新增病例增加了6％，达到单日61万2000起。

过去一周各个区域之中，北美地区的病例增加最快，激增近50％。至于大洋洲增加了20％，中东11％、亚洲6％、欧洲3％和非洲1％。反而，拉美和加勒比的病例还减少了13％。

以个别国家来看，过去一周以色列每日平均新增病例增幅达101％，为全球最高。原先以色列每10万人中，冠病病例不超过10起，现在飙升至243起。以色列是全球冠病疫苗接种率最高的国家之一，并已开始为人民安排施打加强剂。

在以色列之后，是目前举办东京奥运会的日本。该国每日平均新增病例增加了97％。

其他日增病例超过50％的国家有土耳其和巴基斯坦。美国和加拿大的每日平均新增病例提高了44％。

不过，好些国家每日平均新增病例显著减少，津巴布韦减少了46％。其他为荷兰（44％）、巴西（28％）、卢旺达（27％）和哥伦比亚（26％）。

过去一周全球每日平均新增死亡病例9382起，增加了5％。其中，印度尼西亚的日均新增死例全球最高，达1689起。