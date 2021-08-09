越来越多美国人抢先注射第三剂疫苗

美国媒体发现，一些人得以接种加强剂，是因为他们到另一个州打这第三针；有的会撒谎称自己没有接种过疫苗，有的只因为没有被问到疫苗接种史，就没有披露已经完成两剂接种。

（华盛顿综合电）美国食品及药物管理局（FDA）尚未批准美国人接种冠病疫苗加强剂，但越来越多美国人已经到药房抢先注射第三剂的冠病疫苗。

彭博社报道，美国媒体在分析了美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据后说，至今已有超过900个美国人接种了加强剂。不过，由于医疗保健业者是自愿报告这些情况的，因此实际上接种加强剂的人可能更多。

另外，美国媒体也发现到，一些人得以接种加强剂，是因为他们到另一个州打这第三针；有的会撒谎称自己没有接种过疫苗，有的则只是因为没有被问到疫苗接种史，所以就没有披露自己已经完成了两剂接种。

FDA仍在评估是否批准接种加强剂

FDA仍在审查国际数据，以评估是否要批准接种加强剂。《华盛顿邮报》援引未具名联邦官员的话说，当局很快就会宣布其决定。

在这同时，美国的新确诊病例平均每天增加超过10万起，回到六个月前也就是冬季期间的水平。

根据约翰霍普金斯大学和彭博社汇编的数据，截至上周五，美国每周病例数超过75万起，是自2月初以来的最高水平。

过去一个月，每日平均死亡人数也增加一倍多，但仍低于冬季的��平。医疗专家警告，新病例不断增多，可能会引发更致命的病毒突变。

美国总统拜登的首席医疗顾问福奇早些时候说，美国疫情“显然变得非常糟糕”。

他还特别提到得克萨斯州和佛罗里达州，因为这两个州的新增确诊病例“所占比率非常高——约占全美的40%”。

在得州首府奥斯汀，全市加护病房床位减少到个位数，市政府为此拉响警报，告诉市民当地的疫情“很糟糕”。

州卫生部门上周六的数据显示，拥有近240万人口的奥斯汀只剩下六张加护病床。

奥斯汀公共卫生医疗主任沃克斯周六通过短信、电邮和电话，向全市居民发送紧急通知说，“情况很严重”，并警告这可能演变成一场“灾难”。“我们的医院承受很大压力，随着病例激增，我们已没有办法减轻它们的负担。”

由于德尔塔毒株迅速传播，上周四，市卫生部门已经将风险级别提高到最高的第五级，并敦促居民接种疫苗、呆在家里，以及即使已接种了疫苗，出门也要戴口罩。

市政府提高风险级别是因为过去一个月，新入院人数的七天移动平均数增加了600%以上，而加护病房的患者人数也增加了570%。

此外，截至周六，使用呼吸机的冠病患者从7月4日的八人激增至102人。随着病例飙升九倍，接下来需要呼吸机的患者可能会更多。