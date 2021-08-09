拜登承诺协助太平洋国家 对抗冠病和气候危机

（悉尼法新电）美国总统拜登向太平洋国家承诺，美国将协助它们对抗冠状病毒和气候危机。拜登这一表态相信也是为了要抗衡中国在太平洋地区日益扩大的影响力。

拜登周五在太平洋岛国论坛开幕礼上通过视频致辞时做出以上承诺。他提醒该论坛18个成员国的领袖，美国向发展中国家捐赠冠病疫苗是“没有附带条件的”。拜登也表示，美国将带头应对气候变化。他说：“太平洋岛国比任何人都清楚，防止气候变化带来重大成果，足以拯救人命。”气候变化所导致的海平面上升，对地势低洼的太平洋岛国而言是一大威胁。

今年是太平洋岛国论坛创建50周年，这次是美国总统首次在该论坛发言。这个组织的成员国包括澳大利亚、新西兰、库克群岛、瑙鲁、所罗门群岛等岛国。

拜登说：“美国是一个自豪的太平洋强国，并将继续在该区域作为一个活跃、积极参与的伙伴国，与你们各国为友……太平洋保持自由开放，对我们每个国家的安全、繁荣以及我们共同的未来，至关重要。”

太平洋岛国论坛新任主席斐济总理拜尼马拉马欢迎拜登的讲话，并感谢他“将美国强行带回气候历史的正确一方”。

拜尼马拉马进而表示，各国“没有理由”不以2050年实现净零排放作为目标。他虽没有指名道姓，但众所周知，该论坛成员国之一澳大利亚一直没承诺要迈向2050年净零排放。