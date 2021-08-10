美国一成多染冠病儿童 可能面对长期后遗症

（纽约讯）据《纽约时报》报道，美国许多孩童在感染冠病后，面对长期的神经、身体或心理症状，其中包括染病时只出现轻微症状或无症状的孩童。

美国国立卫生研究院院长柯林斯4月出席国会听证会时引述一项研究指出，估计有大约11%至15%的染病孩童可能出现长期后遗症。

这种所谓的“长期冠病”，症状包括疲倦、健忘、体力不如染病之前等。每个人的症状和持续时间各不相同，严重程度也因人而异。但这些问题会扰乱孩童们的学习、睡眠、课外活动和生活的其他方面。

美国国家神经疾病和中风研究所神经系统感染主任纳特说，长期冠病对儿童构成的潜在影响是巨大的。“我的意思是，他们正处于成长期，一旦开始落后，就很难跟上，因为孩子们也失去了自信心。”

根据美国儿科学会的数据，美国有近420万少年儿童感染了冠病。这一年龄层的冠病确诊病例最近急剧上升，是因为具有高度传染性的德尔塔变体的传播，加上只有少过半数的12岁至17岁少年儿童接种了冠病疫苗，以及12岁以下儿童仍然无资格接种。

相对来说，美国少年儿童较少因最初的感染而住院，或发展为可能在几周后出现的儿童多系统炎症综合征（MIS-C）。但医生预计会有更多人出现长期冠病。

似乎完全好转后 过数周再度出现症状

波士顿儿童医院的一个项目吸引了来自全国各地的长期冠病患者前去求医。该医院的神经传染病专家威尔逊－墨菲说：“我们看到诸如疲劳、头痛、脑雾、记忆力和注意力不集中、睡眠障碍、嗅觉和味觉的持续变化等问题。”

她说，大多数患者是“感染冠病后没有住院、在家中康复的孩童，然而过后出现了不会消失的症状——或者他们似乎完全好转，然后过了几周或一个月左右，他们又会出现症状。”

位于巴尔的摩的肯尼迪克里格研究所儿科冠病后诊所的联合主任莫罗说，尽早接受治疗可能有助于康复。一些冠病后诊所发现，他们需要集合多方面的专家和方法来提供治疗，包括运动、认知行为疗法、睡眠调整，以及治疗呼吸和胃肠道等问题的药物。

威尔逊－墨菲说：“我们还没有办法预测，哪些人会受到影响、会受到多大影响，以及会以多快的速度康复。”她补充说，“我们也没有任何迅速见效的治疗方法。”