日本教育部：影响力居世界之首 中国自然科学领域论文 数量质量赶超美国

日本教育部发表世界论文影响力排名榜，显示中国在过去三年在自然科学领域的论文非但数量超群，质量也赶超美国，影响力居世界之首。

这是日本有此调查以来，首见中国和美国学术实力并驾齐驱。报告还指出，中国学术界壮大背后的策略是“千人计划”，从多管道汇集研发人才。

日本教育部属下的学术政策研究所，每年都会根据英国研究公司科睿唯安发表的主要国家论文数据，对论文被引用的频率进行统计分析。这个最新报告（2017年至2019年）指出，中国科研论文的引用指标已领先美国，引起很大的注意。