日本教育部：影响力居世界之首 中国自然科学领域论文 数量质量赶超美国 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 东京特派员 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 日本教育部发表世界论文影响力排名榜，显示中国在过去三年在自然科学领域的论文非但数量超群，质量也赶超美国，影响力居世界之首。这是日本有此调查以来，首见中国和美国学术实力并驾齐驱。报告还指出，中国学术界壮大背后的策略是“千人计划”，从多管道汇集研发人才。日本教育部属下的学术政策研究所，每年都会根据英国研究公司科睿唯安发表的主要国家论文数据，对论文被引用的频率进行统计分析。这个最新报告（2017年至2019年）指出，中国科研论文的引用指标已领先美国，引起很大的注意。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本教育部 中国自然科学 论文 数量 质量 美国 早说 对中国召回大使表遗憾 立陶宛决意与台发展互惠关系