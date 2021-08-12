涉性骚扰多名女性 纽约州长科莫辞职 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 2018年，科莫（右）和霍楚尔（左）搭档竞选，再次成功连任。他本计划明年再次寻求连任，政治前途一片大好，不料一失足跌落谷底。霍楚尔将接班，成为纽约州首个女州长。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国纽约州州长科莫涉嫌性骚扰多名女性而面临州议会弹劾，他终于在压力下宣布辞职，但仍坚决否认指控。这名63岁的民主党人因为领导抗击冠病疫情有方，一度被视为美国的“抗疫明星”。去年11月，他还因此获得国际艾美创始人奖。他是民主党内颇具影响力的领袖，甚至被认为有实力竞选总统。不过，纽约州总检察署上星期发布调查报告，指科莫涉嫌性骚扰11名现任和前任州政府女雇员，这令要他下台的声音越来越大，连总统拜登也建议他辞职。科莫最终为了避免州议会弹劾而在周二主动辞职，大好仕途瞬间逆转。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 纽约 州长 性骚扰 辞职 早说 对中国召回大使表遗憾 立陶宛决意与台发展互惠关系