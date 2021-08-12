涉性骚扰多名女性 纽约州长科莫辞职

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

2018年，科莫（右）和霍楚尔（左）搭档竞选，再次成功连任。他本计划明年再次寻求连任，政治前途一片大好，不料一失足跌落谷底。霍楚尔将接班，成为纽约州首个女州长。（路透社）
2018年，科莫（右）和霍楚尔（左）搭档竞选，再次成功连任。他本计划明年再次寻求连任，政治前途一片大好，不料一失足跌落谷底。霍楚尔将接班，成为纽约州首个女州长。（路透社）

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美国纽约州州长科莫涉嫌性骚扰多名女性而面临州议会弹劾，他终于在压力下宣布辞职，但仍坚决否认指控。

这名63岁的民主党人因为领导抗击冠病疫情有方，一度被视为美国的“抗疫明星”。去年11月，他还因此获得国际艾美创始人奖。他是民主党内颇具影响力的领袖，甚至被认为有实力竞选总统。

不过，纽约州总检察署上星期发布调查报告，指科莫涉嫌性骚扰11名现任和前任州政府女雇员，这令要他下台的声音越来越大，连总统拜登也建议他辞职。科莫最终为了避免州议会弹劾而在周二主动辞职，大好仕途瞬间逆转。

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