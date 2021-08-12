韩单日新病例首破2000起 专家吁出台更有力防疫措施

由于德尔塔冠病变种毒株活跃，韩国单日新增病例首次破2000起。专家警告，第四波疫情高峰还没到，现行防疫措施无法阻止疫情扩散，政府必须出台更有力的防疫办法。

韩国中央防疫对策本部昨日通报，新增冠病确诊病例2223起，是疫情暴发以来新高。保健福祉部长权德哲说，尽管一个多月来许多地区都实施了严格的防疫措施，但传染力更强的德尔塔毒株逐渐成为传播主流，加上暑假旅行增加，确诊病例因而飙升。他说，由于感染源不明的病例增多，韩国的防疫形势进入了新局面。专家称，疫情已呈现出病毒波及全国范围、所有年龄段的趋势。

在首都首尔，19个室内体育设施暴发感染群，其中11处出现了德尔塔病例。大邱姐妹教会感染群的病例也增至179起，大部分也是感染了德尔塔。韩国最近一周的新增病例中，德尔塔病例占73%，三周前此比率为43%，一个月前才3.3%。

防疫当局昨日提醒，“光复节”小长假即将到来、本月底中小学也将开学，出行增多无疑使疫情扩散风险大增，因此呼吁人们尽量不出门。当局承认现行防控措施不足，表示“正在研究实施更严格的防疫措施”。不过，由于考虑到个体户和小商家持久遭受经济损失，政府对于采取更严格的防疫措施其实犹豫不决。

对此，嘉泉大学医院感染内科教授严仲植指出，如果不尽快采取更严厉的防疫措施，医疗体系的应对能力可能不胜负荷。到8月底或9月初，单日新增病例或将达到3500起。专家指出，由于疫情持续已久，人们对于防疫已陷入疲劳，加上德尔塔病毒凶猛，保持社交距离等防疫措施或已无法有效遏制病毒。

韩国传染病中央临床委员会主席、首尔大学医学院教授吴明燉说，从冠病疫苗接种率超过60%的以色列、英国、加拿大和阿联酋的情况可看出，德尔塔引发的扩散趋势无法通过接种疫苗得到控制，韩国有必要重新设计应对战略。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）