对中国召回大使表遗憾 立陶宛决意与台发展互惠关系

在北京宣布召回驻立陶宛大使后，立陶宛外交部回应称，决意与台湾发展互惠关系。

立陶宛外交部昨天在其网站发表声明说，“对中国的这项举措感到遗憾”，同时重申“立陶宛决意在一个中国政策下，像许多欧盟和世界各地的国家一样，追求与台湾的互惠关系”。

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路透社昨天引述立陶宛外交部长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）称，立陶宛正在思考下一步行动。