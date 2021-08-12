台海局势 对中国召回大使表遗憾 立陶宛决意与台发展互惠关系 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 立陶宛外交部长兰斯伯吉斯表示，立陶宛已收到信息，但也表达了自己的信息，即立陶宛会维持自身的政策，因为这不仅是立陶宛采取的政策，也是很多欧洲国家的政策。（路透社） 字体大小: 小 中 大 在北京宣布召回驻立陶宛大使后，立陶宛外交部回应称，决意与台湾发展互惠关系。立陶宛外交部昨天在其网站发表声明说，“对中国的这项举措感到遗憾”，同时重申“立陶宛决意在一个中国政策下，像许多欧盟和世界各地的国家一样，追求与台湾的互惠关系”。美国谴责北京报复动作 吁欧洲盟友抵制其胁迫行为路透社昨天引述立陶宛外交部长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）称，立陶宛正在思考下一步行动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 立陶宛 台湾 两岸关系 中国外交 受疫情影响 富国饥饿人口增加 早说