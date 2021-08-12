台海局势

对中国召回大使表遗憾 立陶宛决意与台发展互惠关系

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

立陶宛外交部长兰斯伯吉斯表示，立陶宛已收到信息，但也表达了自己的信息，即立陶宛会维持自身的政策，因为这不仅是立陶宛采取的政策，也是很多欧洲国家的政策。（路透社）
立陶宛外交部长兰斯伯吉斯表示，立陶宛已收到信息，但也表达了自己的信息，即立陶宛会维持自身的政策，因为这不仅是立陶宛采取的政策，也是很多欧洲国家的政策。（路透社）

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在北京宣布召回驻立陶宛大使后，立陶宛外交部回应称，决意与台湾发展互惠关系。

立陶宛外交部昨天在其网站发表声明说，“对中国的这项举措感到遗憾”，同时重申“立陶宛决意在一个中国政策下，像许多欧盟和世界各地的国家一样，追求与台湾的互惠关系”。

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路透社昨天引述立陶宛外交部长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）称，立陶宛正在思考下一步行动。

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