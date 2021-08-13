美国法国将为免疫力脆弱群体 追加接种第三剂冠病疫苗

（巴黎／华盛顿综合电）法国已决定下个月为80岁以上老年人和免疫系统极脆弱的高风险群体接种冠病疫苗加强剂。同时，美国当局据悉本周内会修改辉瑞和莫德纳疫苗的使用授权，让免疫系统较弱群体接种第三剂疫苗。

德尔塔变种病毒肆虐导致多国疫情反弹，疫苗接种率高的国家也不例外，是否为民众施打第三剂疫苗成为当局防疫的新考量。

法国总统马克龙周三（8月11日）宣布，会在休假季结束后，即9月中旬起为染疫高风险群体提供第三剂疫苗。获准接种的人员由医疗卫生机构确定后，可在本月底至9月初预约。他强调，政府防疫的目标是“为所有可以接种疫苗的法国人接种”。

法国预计本月底接种至少一剂冠病疫苗的人将突破5000万大关。根据卫生部11日的报告，法国已有超过4500万人接种首剂疫苗，占人口的67.2%；完成两剂疫苗接种的人数也已超过全国人口的一半。

此外，美国全国广播公司（NBC）和彭博社周三的报道都引述消息人士指出，美国食品药品监督管理局（FDA）最早会在当地时间周四批准让免疫系统较弱的群体，包括器官移植者接种第三剂疫苗。

据报道，医药专家认为，许多免疫系统较弱的人，包括老年人在接种疫苗后仍容易感染冠病，是因为他们可能无法对疫苗产生有效的免疫反应。为此，FDA预计在9月初制定一项有关冠病疫苗加强剂的计划，以阐明哪些人应接种第三剂疫苗，以及应在何时接种。

FDA发言人卡波比安柯指出，由于已有免疫系统较弱群体追加接种疫苗的研究，因此，FDA正密切关注相关数据和展开评估。

此前有研究表明，接种经批准的冠病疫苗可提供至少六个月的有效保护，但保护力会随着时间的推移而减弱，促使一些公共卫生专家和疫苗制造商相信，加强剂是维持保护力的必要条件。

另一项针对免疫系统较弱者使用追加剂和安慰剂的对比试验显示，接种第三剂莫德纳冠病疫苗显著提高了器官移植患者体内的抗体水平。

研究：接种第三剂莫德纳器官移植者抗体水平提高

彭博社报道，这项最新研究结果深具意义。器官移植患者和其他免疫力受损的人通常不会对第一剂疫苗产生足够反应，是属于优先接种加强剂的对象。

据报道，上述试验的研究对象是120名器官移植患者，观察他们接种第二剂疫苗两个月后接种第三剂的效果。结果显示，接种第三剂一个月后，55%的人达到可提供显著保护的抗体水平。