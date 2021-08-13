95%病例感染德尔塔病毒 处灾难级别日专家指东京疫情已失控

日本国立感染病中心主任大曲贵夫说，“目前，冠病病毒以前所未有的速度蔓延，新确诊病例猛增，形势已失控。我们确实是进入灾难级别的非常事态，唯有做好防护工作，才能确保人们的安全。”

日本首都东京的冠病确诊病例居高不下，重症患者激增。日本疫情监测专家昨日（8月12日）指出，东京地区的病例有95%是属于传播力强的德尔塔病毒，认为东京疫情已经处于“灾难级别”，难以遏制病毒传播。

日本昨日报告全国确诊病例1万8822起，再破单日纪录。其中要属东京的情况最严重，确诊病例4989起，接近上周创下的5042起最高水平；重症者增至218人，首次超过200人。

东京都昨天召开的疫情监测会议警告，疫情蔓延状况已经处于“高度危急”水平。国立感染病中心主任大曲贵夫说，“目前，冠病病毒以前所未有的速度蔓延，新确诊病例猛增，形势已失控。我们确实是进入灾难级别的非常事态，唯有做好防护工作，才能确保人们的安全。”

重症病患激增医院资源吃紧 东京将设院外治疗系统

重症患者激增是这一波疫情的特征，导致专家团为医院资源吃紧忧虑。当局公布，需要呼吸机治疗的住院病人一周内增加1.4倍。日前，东京就发生一起居家疗养死亡个案，这名无基础病的30来岁男子据称是因找不到可收治他的医院才病死家中。

东京女知事小池百合子誓言，“我们必须确保重症病人的数量受到控制，如果这样的情况继续的话，医疗体系会因承受不了压力而崩溃，原本可以挽救的生命也会因此流失。”

她也在记者会上报告，东京当局为舒缓医疗吃紧问题，正在建立医院之外的治疗系统，准备通过各个疗养设施给患者提供临时医疗。此外，当局也将采纳最新批准的“抗体鸡尾酒疗法”。这是美国前总统特朗普确诊时使用的治疗法。日当局7月审批过关后，该治疗法目前用于治疗轻度和中度患者。

目前，包括东京在内，日本一共有六个地区属于重疫区。日当局正在对这些地区实施“紧急事态宣言”，有效期至本月底。基于疫情大规模扩散，当局正在考虑是否要延长紧急状态。

日卫生部长田村宪久指出：“这是过去未曾有的大规模感染，预估这波疫情在短期内难以平息。”他也引述卫生部的检疫数据，指日本有14个地区测出感染力强的德尔塔变异病毒，东京首都圈的关东地带的占比是95%。

中央疫情小组要求东京至少减一半人流

日本没有严格法制约束人们的活动，人流增加是当局在应对疫情时的一大烦恼。报道称，东京地区的人流量，在实施紧急宣言后不减反增。

中央疫情小组列出指标，要求至少要减少一半人流才行。从13日到16日是日本的盂兰盆节长周末，当局昨日大力呼吁日市民减少出门。

（记者是《联合早报》东京特派员）