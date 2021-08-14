争取民众支持征收碳税 英北部11岁环保少年徒步340公里到伦敦

（沃本桑兹综合电）英国一名环保少年为了争取民众支持征收碳税，从英国北部约克郡家乡步行近340公里到伦敦。

11岁的沃克于7月25日在母亲陪同下踏上征途，他每天步行16公里，预计8月14日走到终点伦敦圣詹姆斯公园。旅途中得翻越小山、冒雨前行、甚至面对质疑，但都没动摇沃克抗击气候变化的使命感。

沃克坚信征收碳税是抑制全球变暖的关键。他走到伦敦以北30公里一个小镇时受访说：“我们现在更加了解气候变化，我认为征收碳税绝对是最管用的解决办法之一。”

沃克希望他的徒步之旅能唤起人们对碳税的关注，在一份征收碳税的请愿书上签名。目前该请愿书获得5万7000人签名，根据规定，签名人数若超过10万，国会须将有关议题提上议事日程。

沃克透露，他在防疫封锁期间经常长途步行，选择以步行表达诉求，是因为这个挑战“看似可以完成”。沃克和母亲沿途睡在露营车里，而不是投宿旅馆，以免可能因疫情而被迫接受隔离。沃克途经两个选区时，该区议员特地陪他走了一程，以示支持。

沃克此次通过步行宣扬环保意识，也是因为受到瑞典环保少女滕贝格的启发。他说：“气候变化的效应已经显现出来。如果要避免毁灭性的后果，我们真的须要现在就做出改变。”

联合国气候大会今年11月将在苏格兰举行。沃克呼吁国际社会采取切实行动减缓气候变化。他说：“如果此次峰会无法取得预期成果，一个反乌托邦世界将形成……我们是可以避免灾难发生的。”