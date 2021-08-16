地震导致至少304死 海地进入紧急状态

（太子港综合电）加勒比海岛国海地发生7.2级地震，至少304人遇难，1800人受伤。这个多灾多难的西半球最贫穷国家至今仍未从2010年大地震恢复过来，这次强震再度来袭，犹如雪上加霜。海地总理宣布，该国进入为期一个月的紧急状态。

地震在当地时间14日上午8时30分发生在海地西部尼普斯省，震中距人口稠密的首都太子港约160公里，震源深度约10公里。随后，又发生多次余震。

多个城镇被夷为平地，西南部受到的震荡最强，尤其是莱凯市及周边地区，该市受到严重破坏，包括一座多层酒店坍塌。社交媒体上的视频显示人们仓惶逃出屋外，以及想方设法从倒塌建筑的废墟中拉出生还者。住在震中附近的一名21岁女子说：“很多民宅被摧毁，有人丧命，一些人被送进医院。”

海地民防局说，教堂、商店、学校、民房倒塌，受困者数以百计，拯救人员正与时间赛跑，寻找生还者。民防局局长钱德勒透露，重灾区的医院正竭力提供紧急医疗，至少三家医院已经爆满。

地震发生后，美国地质调查局一度发布海啸警报，但稍后解除。西部海港城市热雷米的居民说，由于担心海啸来袭，不少人抱着孩子逃离该市。

海地卫生部表示正紧急调派人员及运送药物到西南部半岛，但帮派暴力所导致的动荡不安可能影响施援工作。海地总理亨利在社媒表示，他已抵达灾区指挥救援，并呼吁全国人民团结抗灾，不要恐慌。他也宣布海地进入为期一个月的国家紧急状态。

多国迅速提供援助

此次地震震感遍及加勒比海大部分地区，远至牙买加和古巴都感受得到。美洲多国迅速承诺提供援助，美国总统拜登批准“立即”救助海地，并指派美国国际开发总署署长鲍尔负责协调救援事宜；海地邻国多米尼加共和国送出1万份干粮和医疗设备；古巴一个包含253名医生的医疗团队赶往灾区救治伤者，并将把太子港一家原本收治冠病患者的医院改为伤员救治处；厄瓜多尔准备派遣34名搜救人员到海地；墨西哥、智利、秘鲁、阿根廷、委内瑞拉也主动提出要援助。

海地2010年1月曾发生七级强烈地震，逾20万人罹难，150多万人无家可归，太子港及周边城市遭受大面积破坏，医疗系统多达六成摧毁，重建工作至今还未完成。

此次地震也恰逢该国政治危机，一个多月前，时任总统莫伊兹遇刺身亡。总理亨利已表示，会尽快举行总统选举，选出新元首，但近日有报道说，初步定于9月的选举日或将延至11月，而如今遭遇大规模天灾，乱上添乱，恐怕将更难以尽速举行选举。