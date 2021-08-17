塔利班重掌政权引恐慌 阿富汗民众涌入喀布尔机场欲逃离

从喀布尔发出来的照片和视频可见，人群闯入了机场停机坪，机场外也有大批人等着进入，有些干脆翻墙。据报道，在混乱之中有至少五人死亡。

（喀布尔综合电）塔利班武装组织控制了阿富汗首都喀布尔后，宣布战争已经结束。塔利班重返引发恐慌，成千上万阿富汗人蜂拥到喀布尔国际机场找机会离开，机场陷入大混乱，至少五人在试图强行登上飞机时丧命。

阿富汗的陆地边界都已在塔利班的控制之下，喀布尔机场是最后一个出口。塔利班武装分子星期天（8月15日）进入喀布尔后，美军即控制了这个机场，接管美国及盟国的使馆人员和侨民撤离的安排工作。

阿富汗人对于塔利班20年前以严厉宗教法统治的日子心有余悸，眼见外国人纷纷撤离，人们从星期天晚上开始不断涌向机场，争取出走的一线希望。从喀布尔发出来的照片和视频可见，人群闯入了机场停机坪，机场外也有大批人等着进入，有些干脆翻墙。

媒体发布的其中一个视频更显示，一架美国军用运输机在跑道上滑行时，许多人不顾危险，冲上去抓住机轮、机翼，试图爬上机身。

美国一名官员说，这架飞机准备运载美国使馆人员离开。由于有许多人试图强行上机，机场的美军士兵向空中开枪警告。

媒体引述目击者报道，在混乱之中有至少五人死亡，但他们是中弹身亡还是在推搡踩踏中丧命未能确定。由于场面失控，美国暂停撤侨班机起飞，以疏散聚集在机场的人群。

阿富汗总统加尼已在星期天晚上逃离阿富汗。他在面簿贴文说，塔利班已取得胜利，他离开是为了避免发生流血冲突，危及百姓。加尼没有透露他身在何处，但有报道说他已抵达阿曼，也有消息称他可能将前往美国。

阿富汗人周一涌入喀布尔机场停机坪和跑道，希望能搭上各国撤侨的班机。飞机已经在滑行准备起飞，美军士兵向空中开枪警告，许多赶不上飞机的民众四下逃跑。（互联网）

阿富汗陆路关卡被塔利班武装部队控制，喀布尔国际机场成了唯一的出口。周一，成千上万的人涌入机场停机坪，等待飞出阿富汗的机会。有些人还登上了飞机顶部。（法新社）

为了能上飞机，很多人争先恐后爬上登机桥，场面失控。（取自推特）

塔利班控制喀布尔后，美军接管国际机场，所有商业航班停飞，只许各国撤侨飞机起降。后来涌入的人太多，美军一度暂停起降。（法新社）

大批阿富汗民众昨天涌入喀布尔机场，希望能飞离阿富汗。（法新社）

有人要出去，却也有人要回来。塔利班和巴基斯坦一条边界通道之前因局势不安而关闭，现在通道重开，一些阿富汗人仍选择回来。 （法新社）

美国航天科技公司Maxar Technologies的卫星图像显示，周一喀布尔国际机场周围的交通水泄不通。阿富汗人担心机场随时可能关闭，迟了就走不掉了。（法新社）

塔利班称希望寻求和平国际关系

塔利班控制了喀布尔的总统府后宣布战争结束。塔利班政治办公室发言人纳伊姆告诉半岛电视台：“今天对阿富汗人民和圣战者来说是伟大的一天。他们见证了20年努力和牺牲的成果。感谢上苍，阿富汗的战争已经结束了。”

纳伊姆说，阿富汗新政权的结构很快即将明确。他还说，塔利班不想被孤立，希望寻求和平的国际关系。

塔利班似乎有意展示温和的立场，它的另一发言人沙欣在推特发文说，组织已严令属下战斗员不得伤害任何人。

但是，许多阿富汗人还是担心塔利班会跟以前一样，借宗教法实施严酷统治。塔利班1996年至2001年统治阿富汗期间，女性不得上学和工作，犯法者面对公开石刑、鞭打甚至绞刑等惩罚。

对于塔利班重新上台，英国首相约翰逊说，任何国家都不应承认塔利班是阿富汗政府，各国应尽可能对此达成一致立场。

俄罗斯总统普京的阿富汗问题特别代表卡布洛夫说，俄罗斯不会急于承认或不承认阿富汗新政府，这还有待观察。

中国外交部发言人华春莹受询时说，中国愿意继续同阿富汗发展友好合作关系，为阿富汗的和平与重建发挥建设性作用。